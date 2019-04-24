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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 19:38
· Россия · МИД · Житель · Паспорт · Президент России
Украина ждет реакции ЕС на решение России выдавать паспорта жителям ОРДЛО – постпред

Украина ждет реакции ЕС на решение России выдавать паспорта жителям ОРДЛО – постпред (13 новостей и 1 видео)

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Указ президента России Владимира Путина об упрощении порядка вступления в российское гражданство жителей оккупированной части Донбасса является юридически ничтожным. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, которым упрощается незаконная выдача российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

"Считаем этот документ юридически ничтожным и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству", подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Россия совершила очередной сознательный шаг, направленный на нарушение Минских договоренностей, утверждают в МИД Украины.

"Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в период после выборов, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в деэскалации", сказано в заявлении.

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Кремль своим решением фактически признал оккупацию части территорий Донецкой и Луганской областях Украины, развенчав ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

"Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии. В этой связи мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессор", добавили в МИД.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителям оккупированных боевиками территорий Донбасса. Документ обнародован 24 апреля на сайте Кремля.

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от вступления в российское гражданство.

Украина просит Совет Безопасности ООН созвать заседание в связи с решением Кремля упростить выдачу паспортов РФ на оккупированном Донбассе.

Обновлено в 19:24 В дипучреждении указ назвали "абсурдным и дестабилизирующим" и напомнили, что Донецк, Луганск и Крым являются территорией Украины.

Обновлено в 19:38 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям «ЛДНР» по упрощенной системе.

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Голос.UA Голос.UA  ·  24.04.19, 15:36 Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает российский "Интерфакс".…
Телеграф Телеграф  ·  24.04.19, 15:37 Российский лидер Владимир Путин в указе разрешил жителям оккупированных территорий Донбасса по упрощенной методике получить российский паспорт.
Главред Главред  ·  24.04.19, 16:57 Заседание Совбеза ООН / Голос Америки В связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН. Как подчеркнул...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.04.19, 18:15 Президент РФ прокомментировал решение на встрече с членами Совета законодателей.
РБК Украина РБК Украина  ·  24.04.19, 18:15 Действующий президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Об этом он сообщил на своей странице в Facebооk.Порошенко заявил,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.04.19, 18:42 Дмитрий Кулеба подчеркнул, что речь идет об "осетинском сценарии" для Донбасса.
Голос.UA Голос.UA  ·  24.04.19, 18:52 В среду, 24 апреля, Постоянное представительство Украины при ООН обратилось в Совет безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе.…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.04.19, 19:06 Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с указом Путина об упрощенной выдаче российских паспортов для жителей ОРДЛО.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.04.19, 19:22 Посольство США в Украине назвало указ дестабилизирующим и абсурдным.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.04.19, 19:24 В дипучреждении указ назвали "абсурдным и дестабилизирующим" и напомнили, что Донецк, Луганск и Крым являются территорией Украины.
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  24.04.19, 19:38 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям «ЛДНР» по упрощенной системе.
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