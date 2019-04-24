Украина ждет реакции ЕС на решение России выдавать паспорта жителям ОРДЛО – постпред (13 новостей и 1 видео) «Посольство США в Украине назвало указ дестабилизирующим и абсурдным»

Указ президента России Владимира Путина об упрощении порядка вступления в российское гражданство жителей оккупированной части Донбасса является юридически ничтожным. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, которым упрощается незаконная выдача российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

"Считаем этот документ юридически ничтожным и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству", подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Россия совершила очередной сознательный шаг, направленный на нарушение Минских договоренностей, утверждают в МИД Украины.

"Подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса. Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в период после выборов, демонстрируют намерение России продолжать агрессию, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в деэскалации", сказано в заявлении.

Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Кремль своим решением фактически признал оккупацию части территорий Донецкой и Луганской областях Украины, развенчав ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте", утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

"Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии. В этой связи мы требуем от кремлевского режима отменить это позорное решение, а международное сообщество призываем отреагировать усилением политико-дипломатического и санкционного давления на государство-агрессор", добавили в МИД.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителям оккупированных боевиками территорий Донбасса. Документ обнародован 24 апреля на сайте Кремля.

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от вступления в российское гражданство.

Украина просит Совет Безопасности ООН созвать заседание в связи с решением Кремля упростить выдачу паспортов РФ на оккупированном Донбассе.

Обновлено в 19:24 В дипучреждении указ назвали "абсурдным и дестабилизирующим" и напомнили, что Донецк, Луганск и Крым являются территорией Украины.

Обновлено в 19:38 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям «ЛДНР» по упрощенной системе.