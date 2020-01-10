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УНН УНН · · Обновлено в 14:46
· Пресс-служба · Сахар
Украина значительно сократила производство сахара

Украина значительно сократила производство сахара (6 новостей)

«С 1 сентября украинские заводы произвели 1,48 миллиона тонн сахара»

Производство сахара в Украине в 2019/2020 маркетинговом году сократилось почти на 20%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАСУ "Укрцукор".

"В 2019/2020 МГ в Украине изготовлено 1,48 млн т сахара, что на 19% меньше, чем годом ранее", - сообщили в НАСУ.

Как отмечается, тройка лидеров выглядит неизменно: Винницкая обл. - 331,9 тыс. т, Хмельницкая обл. - 192,8 тыс. т, а замыкает тройку Тернопольская обл. с показателем 186,4 тыс. т.

В целом же, указано, в сезоне работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 млн т сахарной свеклы. "Это почти на треть меньше, чем годом ранее. Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом", - прокомментировала заместитель главы правления НАСУ "Укрцукор" Руслана Яненко.

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По словам эксперта, такой результат является достаточно прогнозируемым, ведь мировой профицит сахара, который длился последние три года существенно повлиял и на украинский рынок - имеем сокращение посевных площадей под сахарную свеклу на 20% и уменьшение количества сырья. Кроме того, что 9 перерабатывающих предприятий в этом году не запустилось, производственный сезон также сократился почти на месяц, а это, как сообщается, отразится на себестоимости производства сахара, ведь минимально сахарный завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть расходы на запуск.

Обновлено в 12:25 За сезон 33 сахарных завода переработали 9,84 миллионов тонн сахарной свеклы, что почти на треть меньше чем годом ранее.

Обновлено в 14:46 Украина сократила экспорт сахара почти на треть

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина значительно сократила производство сахара»
Фото Украина значительно сократила производство сахара
Фото Производство сахара в Украине сократилось почти на 20%
Фото В Украине существенно сократилась производство сахара
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Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 11:30 Производство сахара в Украине в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) сократилось на 19% по сравнению с предыдущим МГ – до 1,48 млн тонн.
Униан Униан  ·  10.01.20, 12:10 С 1 сентября украинские заводы произвели 1,48 миллиона тонн сахара.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.01.20, 12:18 Мировой профицит сахара, который продолжался последние три года существенно повлиял и на украинский рынок
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  10.01.20, 12:25 В Украине производство сахара в 2019/2020 маркетинговом году сократилось на 19% по сравнению с прошлым аналогичным периодом - до 1,48 миллионов тонн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
UBR.ua UBR.ua  ·  10.01.20, 14:46 В 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) в Украине произвели 1,48 млн т сахара, что на 19% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей…
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