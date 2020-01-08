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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:46
· Украинцы · Посольство Украины · Ирак
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак (5 новостей)

«Посольство Украины в Ираке рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в эту страну без необходимости»

Посольство Украины в Ираке рекомендовало украинским гражданам воздержаться от поездок в эту страну без необходимости. Об этом сообщается на сайте украинского посольства в среду, 8 января.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинским воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане и т.д. рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также избегать мест массового скопления людей.

Накануне Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке. В КСИР удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Сулеймани.

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В Пентагоне подтвердили, что две военные базы в Ираке подверглись удару баллистическими ракетами с иранской территории.

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Обновлено в 15:28 Через авіакатастрофу в Ірані українська влада радить громадянам України утриматися від поїздок в Ірак. Більш детальніше про ситуацію в аеропорті Бориспіль розповість наш кореспондент Ілля Березенко. #Еспресо #Іран #МАУ #катастрофа #авіакатастрофа Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 15:46 Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам, планирующим посетить эту страну, воздержаться от поездок без крайней необходимости.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак»
Фото Украинцам рекомендуют не ездить в Ирак
Фото Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак
Фото Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак
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РБК Украина РБК Украина  ·  08.01.20, 13:55 Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Ираке.Так,…
Телеграф Телеграф  ·  08.01.20, 14:21 Посольство Украины в Ираке рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в эту страну без необходимости.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.01.20, 15:28 Через авіакатастрофу в Ірані українська влада радить громадянам України утриматися від поїздок в Ірак. Більш детальніше про ситуацію в аеропорті Бориспіль розповість наш кореспондент Ілля Березенко. #Еспресо…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.20, 15:46 Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам, планирующим посетить эту страну, воздержаться от поездок без крайней необходимости.
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