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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:35
· Украинцы · Вода
Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу ЧЕ по прыжкам в воду

Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу ЧЕ по прыжкам в воду (6 новостей)

«Украинцы уступили лишь немцам и британцам»

Украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по прыжкам в воду в командном синхроне на 3-метровом трамплине

Выиграть награду украинской паре удалось благодаря удачно выполненному последнему прыжку. В общем они набрали 291.81

Стоит добавить, что сборная Украины уже завоевала золотые награды на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Медали высшей пробы нам принесла София Лискун и Олег Колодий.

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Украинцы завоевали золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
Украинцы завоевали золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

Обновлено в 19:19 Это вторая медаль Украины в данной дисциплине.

Обновлено в 21:35 Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах.Украинцы заработали от судей 291,81 балл.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу ЧЕ по прыжкам в воду»
Фото Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу на чемпионате Европы-2018 в Глазго
Фото Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу ЧЕ по прыжкам в воду
Фото Украинцы Кесарь и Олиферчик завоевали бронзу на чемпионате Европы-2018
Фото Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу на чемпионате Европы по прыжкам в воду
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  08.08.18, 16:54 Украинцы уступили лишь немцам и британцам
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.18, 17:08 Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах.Украинцы заработали от…
Sport.ua Sport.ua  ·  08.08.18, 17:13 В прыжках с трамплина наши спортсмены уступили лишь немцам и британцам
Униан Униан  ·  08.08.18, 19:19 Это вторая медаль Украины в данной дисциплине.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  08.08.18, 21:35 Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах.Украинцы заработали от…
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