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Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу ЧЕ по прыжкам в воду (6 новостей) «Украинцы уступили лишь немцам и британцам»

Украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по прыжкам в воду в командном синхроне на 3-метровом трамплине

Выиграть награду украинской паре удалось благодаря удачно выполненному последнему прыжку. В общем они набрали 291.81

Стоит добавить, что сборная Украины уже завоевала золотые награды на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Медали высшей пробы нам принесла София Лискун и Олег Колодий.

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Украинцы завоевали золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

Обновлено в 19:19 Это вторая медаль Украины в данной дисциплине.

Обновлено в 21:35 Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах.Украинцы заработали от судей 291,81 балл.