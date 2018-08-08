Украинцы Кесарь и Олиферчик выиграли бронзу ЧЕ по прыжкам в воду

Украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по прыжкам в воду в командном синхроне на 3-метровом трамплине
Выиграть награду украинской паре удалось благодаря удачно выполненному последнему прыжку. В общем они набрали 291.81
Стоит добавить, что сборная Украины уже завоевала золотые награды на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Медали высшей пробы нам принесла София Лискун и Олег Колодий.
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Обновлено в 19:19 Это вторая медаль Украины в данной дисциплине.
Обновлено в 21:35 Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах.Украинцы заработали от судей 291,81 балл.