Украинцы получат новую платежку

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, разделит платежки на электричество для населения на поставку и транспортировку. Об этом сказал в интервью Бизнес.Цензору глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. "Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка - это естественная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять различные компании", - сказал Тарасюк. Ранее эксперт объяснил причины увеличения количества платежек за коммуналку....