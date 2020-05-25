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Украинцы получат новую платежку

Украинцы получат новую платежку (4 новости)

«В дальнейшем это ждет все сферы энергетики»

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, разделит платежки на электричество для населения на поставку и транспортировку. Об этом сказал в интервью Бизнес.Цензору глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. "Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка - это естественная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять различные компании", - сказал Тарасюк. Ранее эксперт объяснил причины увеличения количества платежек за коммуналку....

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 15:22 Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, разделит платежки на электричество для населения на поставку и транспортировку. Об этом сказал в интервью Бизнес.Цензору…
Подробности Подробности  ·  25.05.20, 15:52 В дальнейшем это ждет все сферы энергетики
Новый Регион Новый Регион  ·  25.05.20, 16:13 Платежки на электричество для населения на поставку и транспортировку разделят.
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