Украинцы смогут пользоваться интернетом на борту самолетов

Во время полетов можно будет пользоваться интернетом. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Расширение диапазона для мобильной связи — это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах", - написал Алексей Гончарук.
Правительство также приняло антикоррупционное решение, согласно которому частоты, предназначенные для 5G, будут распределять между операторами через открытые тендера.
Ранее сообщалось, компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит из 180 космических аппаратов.