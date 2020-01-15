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Украинцы смогут пользоваться интернетом на борту самолетов

Украинцы смогут пользоваться интернетом на борту самолетов (5 новостей)

«Сегодня Антимонопольный комитет Украины разрешил операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для дальнейшего расширения покрытия…»

Во время полетов можно будет пользоваться интернетом. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 

"Расширение диапазона для мобильной связи — это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах", - написал Алексей Гончарук. 

Правительство также приняло антикоррупционное решение, согласно которому частоты, предназначенные для 5G, будут распределять между операторами через открытые тендера.

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Ранее сообщалось, компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит из 180 космических аппаратов.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.01.20, 14:23 Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинцы смогут пользоваться интернетом во время полета в самолете. Об этом сообщается на Telegram-канале Гончарук в среду, 15 января. "Расширение диапазона…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.01.20, 14:36 Украинцы смогут пользоваться услугами интернет во время полета, даже если будут находиться на борту самолетов. Такое решение приняли во время заседания Кабинета Министров. Об этом сообщил премьер-министр…
ITC.ua ITC.ua  ·  15.01.20, 14:36 Сегодня Антимонопольный комитет Украины разрешил операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для дальнейшего расширения покрытия 4G (ориентировочные сроки запуска новых…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  15.01.20, 14:47 Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете. Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду, 15 января. "Расширение диапазона для…
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