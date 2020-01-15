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Украинцы смогут пользоваться интернетом на борту самолетов (5 новостей) «Сегодня Антимонопольный комитет Украины разрешил операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для дальнейшего расширения покрытия…»

Во время полетов можно будет пользоваться интернетом. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Расширение диапазона для мобильной связи — это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах", - написал Алексей Гончарук.

Правительство также приняло антикоррупционное решение, согласно которому частоты, предназначенные для 5G, будут распределять между операторами через открытые тендера.

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Ранее сообщалось, компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит из 180 космических аппаратов.