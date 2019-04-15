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Украинцы умеют усложнять себе жизнь, - посол Канады Ващук о выборах

Украинцы умеют усложнять себе жизнь, - посол Канады Ващук о выборах (4 новости)

«По его словам, это наблюдается и в мелочах, и в глобальных вопросах.  »

На выборах президента Украины избирательные комиссии иногда всю ночь занимались задачами, с которыми можно было справиться за полчаса, отметил посол Канады в Украине Роман Ващук.Наблюдение за первым туром выборов президента Украины показало, что граждане "усложняют" этот процесс. Об этом заявил посол Канады в Украине Роман Ващук в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 15 апреля.

Дипломата спросили о выводах, которые сделали канадские наблюдатели.

"Первый тур выборов прошел прозрачно и честно в пределах того, что можно было наблюдать. А удивляются наблюдатели тем, насколько украинцы умеют усложнять себе жизнь. Скажем, задачи, с которыми избирательные комиссии могли легко справиться за полчаса, растягивались на целую ночь, а то и дольше", ответил Ващук.

По его словам, "украинцы это чрезвычайно талантливый народ".

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"Он умеет и усложнять, и преодолевать эти осложнения. Однако у вас было бы больше энергии на конструктивность, если бы вы немного меньше усложняли себе жизнь", считает посол Канады.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24%, за баллотирующегося на второй срок Петра Порошенко 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.04.19, 15:13 По его словам, это наблюдается и в мелочах, и в глобальных вопросах.  
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.04.19, 15:56 Во время первого тура выборов президента 31 марта канадские наблюдатели удивлялись "способности украинцев усложнять простые ситуации". Об этом рассказал агентству Радио Свобода посол Канады в Киеве Роман…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.04.19, 16:54 Дипломат Роман Ващук говорит, что Канада оценивает первый тур президентских выборов в Украине как прозрачный и честный.
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