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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 10:37
Украинцы уже могут путешествовать в Таиланд без виз

Украинцы уже могут путешествовать в Таиланд без виз (7 новостей)

«С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз»

С сегодняшнего дня граждане Украины могут посещать Таиланд без оформления виз. Об этом На своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Отличная новость! Сегодня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только заграничный паспорт – биометрический или не биометрический. Количество стран для свободных путешествий для украинцев стремительно увеличивается!", - отметил он.

При этом в пресс-службе Департамента консульской службы МИД Украины уточняют, что для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, все еще необходимо будет получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Как известно, Украина ведет переговоры о безвизе или упрощению визового режима с двумя десятками стран. Сейчас наше государство имеет "безвизовые" отношения со 128 странами мира.

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Обновлено в 10:22 Украинцы с 14 апреля 2019 года смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз.

Обновлено в 10:37 Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт – биометрический или небиометрический.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинцы уже могут путешествовать в Таиланд без виз»
Фото С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко
Фото С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко
Фото Украинские туристы получили право путешествовать в Таиланд без виз
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.04.19, 09:25 С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Украинская правда Украинская правда  ·  14.04.19, 09:36 С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз.
Гордон Гордон  ·  14.04.19, 09:39 По словам президента Украины Петра Порошенко, украинцы могут пребывать в Таиланде без виз до 30 дней.С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз, заявил в Facebook президент Украины…
Фокус Фокус  ·  14.04.19, 10:07 С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут без виз путешествовать в Таиланд. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook. "Замечательная новость! С сегодняшнего дня граждане Украины…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  14.04.19, 10:22 Украинцы с 14 апреля 2019 года смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.04.19, 10:37 Украинцы с 14 апреля 2019 года смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз. Об этом Президент Петр Порошенко написал на странице в Facebook. "Замечательная новость! С сегодняшнего дня…
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Украинцы уже могут путешествовать в Таиланд без виз

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