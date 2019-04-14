Украинцы уже могут путешествовать в Таиланд без виз (7 новостей) «С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз»

С сегодняшнего дня граждане Украины могут посещать Таиланд без оформления виз. Об этом На своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Отличная новость! Сегодня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только заграничный паспорт – биометрический или не биометрический. Количество стран для свободных путешествий для украинцев стремительно увеличивается!", - отметил он.

При этом в пресс-службе Департамента консульской службы МИД Украины уточняют, что для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, все еще необходимо будет получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Как известно, Украина ведет переговоры о безвизе или упрощению визового режима с двумя десятками стран. Сейчас наше государство имеет "безвизовые" отношения со 128 странами мира.

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Обновлено в 10:22 Украинцы с 14 апреля 2019 года смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз.

Обновлено в 10:37 Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт – биометрический или небиометрический.