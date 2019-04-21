Украинцы в Польше пришли на избирательные участки (5 новостей) «Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал и пожелал новоизбранному президенту Украины придерживаться своих обещаний и не свернуть с пути»

Второй президент Украины Леонид Кучма и его с супругой проголосовали во втором туре президентских выборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер. "Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации новому президенту, мне ег

Обновлено в 14:29 Второй президент Украины Леонид Кучма и его с супругой проголосовали во втором туре президентских выборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер. "Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации новому президенту,…

Обновлено в 14:41 Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал и пожелал новоизбранному президенту Украины придерживаться своих обещаний и не "свернуть с пути".