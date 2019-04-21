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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 14:41
Украинцы в Польше пришли на избирательные участки

Украинцы в Польше пришли на избирательные участки (5 новостей)

«Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал и пожелал новоизбранному президенту Украины придерживаться своих обещаний и не свернуть с пути»

Второй президент Украины Леонид Кучма и его с супругой проголосовали во втором туре президентских выборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер. "Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации новому президенту, мне ег

Обновлено в 14:29 Второй президент Украины Леонид Кучма и его с супругой проголосовали во втором туре президентских выборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер. "Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации новому президенту,…

Обновлено в 14:41 Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал и пожелал новоизбранному президенту Украины придерживаться своих обещаний и не "свернуть с пути".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  21.04.19, 10:22 В Варшаве открылся избирательный участок для голосования. Об этом сообщает представительство посольства Украины в Польше. "В Варшаве открылся заграничный избирательный участок №900069", - сообщили в посольстве.…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.04.19, 12:20 Кандидат в президенты Петр Порошенко прибыл на избирательный участок с семьей, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов. Новость дополняется...
Украинская правда Украинская правда  ·  21.04.19, 13:04 Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре президентских выборов и посоветовал будущему главе государства меньше обещать и больше делать.
Телеграф Телеграф  ·  21.04.19, 14:41 Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал и пожелал новоизбранному президенту Украины придерживаться своих обещаний и не "свернуть с пути".
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