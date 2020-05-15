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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 23:16
· Заседание Трехсторонней контактной группы · Заседание
Украине известно, что приглашенные в ТКГ боевики имеют российское гражданство – СМИ

Украине известно, что приглашенные в ТКГ боевики имеют российское гражданство – СМИ (4 новости)

«Представители ТКГ со стороны Украины знают, что Владислав Дейнего имеет российское гражданство»

Россия "пригласила" на состоявшееся 14 мая заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову. Эти люди имеют гражданство РФ. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина.

Резников отметил, что заседание контактной группы началось в 13:00, около 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили "приглашенных" от ОРЛО (Дейнего) и ОРДО (Никонорова).

В течение переговоров с 13:00 до 15:00, по словам Резникова, украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые приглашенные от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.

Украинская сторона предъявила копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Дейнего, фотокопии которых опубликованы на РБК-Украина.

4 мая стало известно о пр...

Обновлено в 23:16 Представители ТКГ со стороны Украины знают, что Владислав Дейнего имеет российское гражданство.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  15.05.20, 21:48 Российская Федерация "пригласила" на вчерашнее заседание Трехсторонней контактной группы так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью…
Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 22:12 Владислав Дейнего, который является "министром иностранных дел" группировки "ЛНР", имеет российское гражданство.
Телеграф Телеграф  ·  15.05.20, 23:16 Представители ТКГ со стороны Украины знают, что Владислав Дейнего имеет российское гражданство.
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