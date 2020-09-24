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Украине надо постараться получить от МВФ транш по программе stand by до конца 2020г - замглавы НБУ

Украине надо постараться получить от МВФ транш по программе stand by до конца 2020г - замглавы НБУ (3 новости)

«Возможность получить от МВФ до конца текущего года два транша по программе stand by уже утрачена, надо стараться получить один,…»

Задержку очередного транша Международного валютного фонда по программе stand by заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб связывает с отставкой в июле экс-главы регулятора Якова Смолия.Возможность получить от Межународного валютного фонда до конца 2020 года два транша по программе stand by утрачена, надо стараться получить один, считает замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. Об этом он заявил 24 сентября в интервью "Интерфакс-Украина".

"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать, это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", подчеркнул Сологуб.

По его словам, Нацбанк предлагал правительству Украины формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$1. Сологуб добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличнос...

ФОТО К НОВОСТИ: «Украине надо постараться получить от МВФ транш по программе stand by до конца 2020г - замглавы НБУ»
Фото Украине надо постараться получить от МВФ транш по программе stand by до конца 2020г - замглавы НБУ
Фото Украине надо постараться получить транш от МВФ до конца года – замглавы НБУ
Фото Украина потеряла шанс получить два транша МВФ – замглавы НБУ
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Сегодня Сегодня  ·  24.09.20, 13:27 Возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб."То, на что сейчас мы можем ориентироваться и пытаться…
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