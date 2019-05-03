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Украинец Копыленко проиграл бой за пояс WBC. Видео боя

Украинец Копыленко проиграл бой за пояс WBC. Видео боя (5 новостей)

«Судьи отдали победу Батлеру раздельным решением»

Украинский боксер среднего веса Виталий Копыленко решением судей проиграл в Лас-Вегасе в бою против канадского проспекта Стивена Батлера за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC.

В восьмом раунде украинец был близок к тому, чтобы досрочно закончить встречу. Он нанес точный удар по корпусу и отправил соперника на канвас. Несмотря на это, Батлер подвелся и смог продолжить поединок.

По итогам 10 раундов судьи разошлись во мнениях. Один увидел победу украинца со счетом 95:94, но два других отдали свой голос в пользу боксера из Канады — дважды 96:93.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинец Копыленко проиграл бой за пояс WBC. Видео боя»
Фото Украинец Копыленко проиграл бой за титул WBC
Фото Украинец Копыленко проиграл бой за пояс WBC
Фото Украинец Копыленко проиграл бой за пояс WBC. Видео боя
Фото Украинец Виталий Копыленко проиграл бой за пояс WBC. Видео боя
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  03.05.19, 10:14 Украинец Виталий Копыленко уступил раздельным решением судей.
Sport.ua Sport.ua  ·  03.05.19, 10:20 Судьи отдали победу Батлеру раздельным решением
Sport.ua Sport.ua  ·  03.05.19, 10:41 Судьи отдали победу Батлеру раздельным решением
Sport.ua Sport.ua  ·  03.05.19, 10:47 Судьи отдали победу Батлеру раздельным решением
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