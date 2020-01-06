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Украинец Михайлюк провел феерический матч против своей бывшей команды: видео

Украинец Михайлюк провел феерический матч против своей бывшей команды: видео (5 новостей)

«Такого в НБА не видели уже 18 лет»

Святослав Михайлюк заработал 14 очков в поединке регулярного сезона НБА против Лос-Анджелес Лейкерс.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  06.01.20, 08:59 Представляем все результаты последнего игрового дня НБА
Обозреватель Обозреватель  ·  06.01.20, 09:54 Его "Детройт" уступил в острой борьбе "Лос-Анджелес Лейкерс"
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.01.20, 11:10 В очередном поединке регулярного чемпионата НБА "Детройт" на выезде уступил "Лейкерс" со счетом 99:106. "Лейкер" – "Детройт" 106:99 (23:22 33:25, 19:32, 31:20) 22-летний украинский баскетболист "Детройта"…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  06.01.20, 12:36 Такого в НБА не видели уже 18 лет
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