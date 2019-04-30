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Украинец может стать лучшим футболистом Бельгии

Украинец может стать лучшим футболистом Бельгии (5 новостей)

«Полузащитник является лидером Генка»

Профессиональная футбольная лига Бельгии объявила кандидатов на звание лучшего игрока года. Организаторы назвали трех главных претендентов на почетный приз.

Среди номинантов оказался полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, сообщает Sporza.be.

Также в тройку номинантов попали Ханс Ванаку ("Брюгге") и Алехандро Посуэло (экс-игрок "Генка", перешел в "Торонто").

Победители будут объявлены 6 мая на гала-концерте в честь завершения "Jupiler Pro League" сезона 2018/19.

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В текущем сезоне Руслан Малиновский сыграл 28 матчей в лиге Жюпилер, в которых забил 9 голов и отдал 9 ассистов. "Генк" Малиновского лидирует в чемпионате и имеет отличные шансы завоевать золотые медали турнира.

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Апостроф Апостроф  ·  30.04.19, 10:44 Полузащитник сборной Украины и клуба "Генк" Руслан Малиновский вошел в число претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Бельгии в текущем сезоне.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.04.19, 14:13 Полузащитник является лидером "Генка".
Комментарии Комментарии  ·  30.04.19, 14:13 Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которого Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро, претендует на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Бельгии Профессиональная бельгийская…
Terrikon Terrikon  ·  30.04.19, 15:27 Полузащитник бельгийского «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский претендует по итогам клубного сезона на престижную награду
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