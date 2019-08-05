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Украинец получил три года тюрьмы за надругательство над флагом

Украинец получил три года тюрьмы за надругательство над флагом (6 новостей)

«В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, которого разыскивали за надругательство над флагом Украины, его отправили в тюрьму на 3 года…»

В Кривом Роге правоохранители 3 августа задержали мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

38-летний житель Кривого Рога 9 сентября 2017 года в состоянии алкогольного опьянения сорвал Государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю.

Поскольку мужчина уже имел условную судимость за кражу, Долгинцевский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за надругательство над Государственным флагом, а также на год и 1 месяц за предыдущую кражу.

Таким образом мужчина был приговорен судом в целом к 3 годам и одному месяцу лишения свободы. Обжалование им приговора Апелляционный суд Днепропетровской области оставил без изменений.

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Злоумышленник не явился на судебное заседание и начал скрываться от правоохранительных органов. 3 августа в рамках операции "Розыск" полиция задержала разыскиваемого преступника. Мужчина доставлен к месту отбывания наказания.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные два раза за месяц поджигали флаг Украины, установленный возле памятной доски погибшим бойцам.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.08.19, 15:26 В Кривом Роге задержали мужчину, осужденного в 2017 г за надругательство над флагом Украины. Он скрывался от судебных органов после вынесения приговора. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Там рассказали,…
Фокус Фокус  ·  05.08.19, 15:32 Правоохранители Кривого Рога задержали мужчину, которого разыскивали за надругательство над флагом Украины. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в сентябре 2017 года он, находясь в состоянии алкогольного…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  05.08.19, 16:25 3 августа в Кривом Роге правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого разыскивали за надругательство над флагом Украины. Злоумышленника отправили в тюрьму. Там он должен отсидеть 3 года и 1 месяц.…
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