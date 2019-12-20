В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили двух птиц в багаже мужчины, который вылетал из Украины, сообщает пресс-служба ГПСУ в пятницу, 20 декабря.
Так, украинец, направляясь на рейс в Дубай, прихватил с собой двух птиц. Мужчина связал пернатых, надел им на головы шапочки, закрывающие глаза, и спрятал в чемодан.
Занесенных в Красную книгу хищных птиц из отряда соколообразных украинец вез без разрешительных документов и таможенного оформления, уточняют пограничники.
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Редких птиц правоохранители изъяли. Сейчас устанавливаются все обстоятельств дела и круг причастных к нелегальной транспортировке.
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