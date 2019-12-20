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Украинец пытался в чемодане вывезти в ОАЭ двух замотанных соколов (4 новости и 1 видео) «В аэропорту Борисполь задержали мужчину с птицами в сумкеУкраинец, направляясь на рейс в Дубай, прихватил с собой двух птиц. Мужчина…»

В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили двух птиц в багаже мужчины, который вылетал из Украины, сообщает пресс-служба ГПСУ в пятницу, 20 декабря.

Так, украинец, направляясь на рейс в Дубай, прихватил с собой двух птиц. Мужчина связал пернатых, надел им на головы шапочки, закрывающие глаза, и спрятал в чемодан.

Занесенных в Красную книгу хищных птиц из отряда соколообразных украинец вез без разрешительных документов и таможенного оформления, уточняют пограничники.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Борисполь задержали мужчину с птицами в сумке

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Редких птиц правоохранители изъяли. Сейчас устанавливаются все обстоятельств дела и круг причастных к нелегальной транспортировке.

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