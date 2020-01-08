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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 17:55
· Политолог · Январь · Иран
Украинец рассказал, как чудом не сел на разбившийся самолет

Украинец рассказал, как чудом не сел на разбившийся самолет (8 новостей)

«Мужчина взял билеты на другую дату»

Украинский эксперт-международник Андрей Бузаров должен был лететь рейсом МАУ, который разбился в среду, 8 января, в Тегеране (Иран). Об этом сам Бузаров написал на своей странице в Facebook. 

Он написал, что хотел вылетать из Тегерана 8 января, но в офисе МАУ ему посоветовали вылетать 9-го, так как билет на этот день был дешевле. Там Бузаров был на Тегеранской конференции. "Получается так. 4 декабря, когда пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 декабря, а не на 8, так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8-е, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9-е и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ. Что касается завтрашнего рейса МАУ, то его только что МАУ отменил", - написал Бузаров. 

https://www.facebook.com/andrey.buzarov/posts/10215838894708591?__xts__[0]=68.ARCPMeWJDNW_JbINeXTwfUMnnQV7D3e_UABuMz3bgGdbv54LwZZWQKtf1lvD9811YWtM8RcT3RhII6PYy1nUp0WElzK31u-2FlsGmiHakWNLugLzTaHK0hKFm-ntR3CjmP0T48yjJ6vya7HmPkxuZuq-3RrlisveBq-CdF9Cgsmro34bZjSNL8-O5OC1TJQbXhC0q020SOCSW0DjWBfilUABd_lJFxsYeoaSYoxBckDNY1kOGvmIcsgzMysGY0b6C9pFJQ&__tn__=-R

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Кроме того, он дал комментарий "112". По его словам, аэропорт Тегерана сейчас закрыт. 

https://vid.112.ua/files/HR/2020/01/08/312984.mp4

"Вести.ua" писали, что пассажирский самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) потерпел крушение в Тегеране (Иран) в среду, 8 января. Сообщается, что на борту украинского самолета было было 179 пассажиров и членов экипажа, из них 147 иранцев и 32 иностранца. Среди погибших - 11 граждан Украины — двое пассажиров и 9 членов экипажа. Также появился предварительный список погибших украинцев. 

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Обновлено в 16:47 Это было решено на внеочередном заседании правительства, сообщил на своей странице в Facebook Президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено в 17:55 У мужчины было два варианта вылета. Он выбрал завтрашний рейс.

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Обозреватель Обозреватель  ·  08.01.20, 11:34 Мужчина взял билеты на другую дату
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.01.20, 14:24 Гражданин Украины Андрей Бузаров, который находится на конференции в Тегеране, рассказал, что должен был лететь в Киев рейсом, который впоследствии потерпел крушение, но вопреки обстоятельствам взял билет…
Факты Факты  ·  08.01.20, 16:03 Адвокат Андрей Бузаров решил лететь 9 января
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ТСН ТСН  ·  08.01.20, 16:36 Он решил перенести рейс на 9 января.
Газета День Газета День  ·  08.01.20, 16:47 Сегодня вечером в Иран вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Это было решено на внеочередном заседании правительства, сообщил на своей странице в Facebook…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.01.20, 17:55 У мужчины было два варианта вылета. Он выбрал завтрашний рейс.
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