Украинец рассказал, как чудом не сел на разбившийся самолет

Украинский эксперт-международник Андрей Бузаров должен был лететь рейсом МАУ, который разбился в среду, 8 января, в Тегеране (Иран). Об этом сам Бузаров написал на своей странице в Facebook.

Он написал, что хотел вылетать из Тегерана 8 января, но в офисе МАУ ему посоветовали вылетать 9-го, так как билет на этот день был дешевле. Там Бузаров был на Тегеранской конференции. "Получается так. 4 декабря, когда пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 декабря, а не на 8, так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8-е, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9-е и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ. Что касается завтрашнего рейса МАУ, то его только что МАУ отменил", - написал Бузаров.

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Партия мэров на базе "Видродження" будет иметь электоральный…

Кроме того, он дал комментарий "112". По его словам, аэропорт Тегерана сейчас закрыт.

https://vid.112.ua/files/HR/2020/01/08/312984.mp4

"Вести.ua" писали, что пассажирский самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) потерпел крушение в Тегеране (Иран) в среду, 8 января. Сообщается, что на борту украинского самолета было было 179 пассажиров и членов экипажа, из них 147 иранцев и 32 иностранца. Среди погибших - 11 граждан Украины — двое пассажиров и 9 членов экипажа. Также появился предварительный список погибших украинцев.

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Обновлено в 16:47 Это было решено на внеочередном заседании правительства, сообщил на своей странице в Facebook Президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено в 17:55 У мужчины было два варианта вылета. Он выбрал завтрашний рейс.