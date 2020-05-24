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Украинец ввозил из Египта наркотики под видом спортивного питания

Украинец ввозил из Египта наркотики под видом спортивного питания (3 новости)

«Участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг опасного вещества»

В Киеве ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину запрещенных препаратов.

Их выдавали за спортивное питание, сообщает прокуратура Киева.

В организации контрабанды подозревают жителя Днепра. Ему сообщили о подозрении в ввозе прекурсоров в особо крупных размерах. Согласно материалам следствия, подозреваемый в течение 2019 лично и с участием курьеров ввозил из Египта в Украину значительные партии "псевдоэфедрина". Это вещество используют для изготовления психотропных веществ.

Прекурсоры ввозились под видом спортивного питания в специальных емкостях и в банках из-под кофе. Участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг "спортивного питания".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

На Запорожье полицейские изъяли у местного жителя наркотики на миллион гривен. Это произошло во время санкционированного обыска по месту жительства жителя Бердянска 1979 года рождения. Об этом сообщает Национальная полиция.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинец ввозил из Египта наркотики под видом спортивного питания»
Фото Украинец ввозил из Египта наркотики под видом спортивного питания
Фото В Киев контрабандой из Египта ввозили прекурсоры под видом спортивного питания
Фото Запрещенные препараты ввозили под видом спортивного питания
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.05.20, 17:52 В Киеве стражи порядка задержали жителя Днипра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения. Об…
ТСН ТСН  ·  24.05.20, 19:16 Участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг опасного вещества.
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