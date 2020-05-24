Украинец ввозил из Египта наркотики под видом спортивного питания (3 новости) «Участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг опасного вещества»

В Киеве ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину запрещенных препаратов.

Их выдавали за спортивное питание, сообщает прокуратура Киева.

В организации контрабанды подозревают жителя Днепра. Ему сообщили о подозрении в ввозе прекурсоров в особо крупных размерах. Согласно материалам следствия, подозреваемый в течение 2019 лично и с участием курьеров ввозил из Египта в Украину значительные партии "псевдоэфедрина". Это вещество используют для изготовления психотропных веществ.

Прекурсоры ввозились под видом спортивного питания в специальных емкостях и в банках из-под кофе. Участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг "спортивного питания".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

На Запорожье полицейские изъяли у местного жителя наркотики на миллион гривен. Это произошло во время санкционированного обыска по месту жительства жителя Бердянска 1979 года рождения. Об этом сообщает Национальная полиция.