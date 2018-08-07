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Facenews Facenews · · Обновлено в 17:09
· Золото
Украинец взял золото на Чемпионате Европы по легкой атлетике

Украинец взял золото на Чемпионате Европы по легкой атлетике (8 новостей)

«Золотой медалист чемпионата Европы теперь планирует побить рекорд Украины»

23-летний украинец Марьян Закальницкий выиграл первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

Украинец стал сильнейшим на дистанции 50 километров по спортивной ходьбе.Марьян Закальницкий находился в группе преследователей по ходу первой половины дистанции, но затем примерно на 30-м километре совершил впечатляющий рывок, вышел в лидеры и начал отрываться. В дальнейшем Закальницкий не подпустил конкурентов и даже увеличил отрыв. В итоге, именно он и стал чемпионом Европы.Марьян стал первым чемпионом Европы по легкой атлетике в 2018 году. Ранее он никогда не брал медалей на крупных международных соревнованиях. Кроме этого, это первая медаль в истории Украины в спортивной ходьбе на 50 км. Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 6-го по 12 августа.

Обновлено в 16:31 Украинский легкоатлет прокомментировал отсутствие российских спортсменов на чемпионате Европы

Украинцы завоевали золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
Украинцы завоевали золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

Обновлено в 17:09 Золотой медалист чемпионата Европы теперь планирует побить рекорд Украины

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинец взял золото на Чемпионате Европы по легкой атлетике»
Фото Украинец Закальницкий стал чемпионом Европы в ходьбе на 50 км
Фото Украинец Закальницкий стал чемпионом Европы по спортивной ходьбе
Фото Украинец Закальницкий стал чемпионом Европы в ходьбе на 50 километров
Фото Украинец Закальницкий стал чемпионом Европы по легкой атлетике в ходьбе на 50 км
Фото Марьян ЗАКАЛЬНИЦКИЙ: «Россияне очень техничные ребята»
Фото Марьян Закальницкий: «Очень хотел победить в мамин день рождения»
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.08.18, 13:59 23-летний украинец Марьян Закальницкий выиграл первое золото на Чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Украинец добыл первенство в спортивной ходьбе на 50 километров, сообщает официальный сайт…
РБК Украина РБК Украина  ·  07.08.18, 14:04 Украинец Марьян Закальницкий выиграл золото на чемпионате Европы по легкой атлетике, став сильнейшим на дистанции 50 километров по спортивной ходьбе. Об этом в Twitter сообщает прес-служба Национального…
Гордон Гордон  ·  07.08.18, 14:26 Награда украинца Марьяна Закальницкого – первая медаль в спортивной ходьбе на 50 км в истории Украины.7 августа в Берлине на чемпионате Европы по легкой атлетике украинец Марьян Закальницкий завоевал…
Голос.UA Голос.UA  ·  07.08.18, 14:28 Украинец Марьян Закальницкий выиграл золото на чемпионате Европы по легкой атлетике, став сильнейшим на дистанции 50 километров по спортивной ходьбе. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Национального…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  07.08.18, 15:06 23-летний Марьян Закальницкий выиграл первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике, который начался в Берлине. Украинец стал сильнейшим на дистанции 50 километров по спортивной ходьбе. Об этом…
Sport.ua Sport.ua  ·  07.08.18, 16:31 Украинский легкоатлет прокомментировал отсутствие российских спортсменов на чемпионате Европы
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  07.08.18, 17:09 Золотой медалист чемпионата Европы теперь планирует побить рекорд Украины
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