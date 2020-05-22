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Украинка, приговоренная к пожизненному в Малайзии, вернулась домой

Украинка, приговоренная к пожизненному в Малайзии, вернулась домой (3 новости)

«Гражданка Украины Клавдия Лопаткина, которую пожизненно осудили в Малайзии в 2018 году, вернулась домой»

Гражданка Украины Клавдия Лопаткина, которой дали пожизненный срок в Малайзии в 2018 году, вернулись домой, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Еще в декабре 2015 года малазийская полиция задержала Лопаткину в международном аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотических веществ», - напомнил он.

В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил женщину к пожизненному сроку заключения.

«Консульская служба Министерства иностранных дел Украины и наше Посольство в Малайзии во взаимодействии с другими украинскими компетентными органами все это время защищали права нашей соотечественницы и добивались снятия обвинений», - написал Кулеба.

13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Лопаткину. Сейчас она уже в Украине.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.20, 17:16 Украинка Клавдия Лопаткина, ранее приговоренная в Малайзии к пожизненному сроку за перевозку наркотиков, уже вернулась на родину. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Facebook в пятницу,…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  22.05.20, 21:33 Гражданка Украины Клавдия Лопаткина, которую пожизненно осудили в Малайзии в 2018 году, вернулась домой
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