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Украинка с личным рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги

Украинка с личным рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги (4 новости)

«Украинка установила личный рекорд»

Украинка Ярослава Магучих, завоевав с личным рекордом 196 см золото в секторе для прыжков в высоту на турнире Бриллиантовой лиги в Дохе, стала самой молодой победительницей соревнований.

На момент победы Ярославе Магучих было 17 лет и 226 дней. Это самая молодая победительница в истории "Бриллиантовой лиги".

"Я очень удивлена тем, что победила, ведь я была самой молодой участницей. Но невероятно счастлива, что сделала это и установила личный рекорд", – сказала в комментарии официальному сайту соревнований Ярослава Магучих.

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В дополнение Ярослава Магучих выполнила олимпийский норматив на Игры в Токио-2020.

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  04.05.19, 07:35 Украинка установила личный рекорд
Комментарии Комментарии  ·  04.05.19, 10:16 В Дохе прошел первый этап нового сезона Бриллиантовой лиги В нем приняли участие четыре украинские легкоатлетки, которые завоевали три медали, сообщает "Сегодня". 17-летняя украинка Ярослава Магучих с…
Факты Факты  ·  04.05.19, 11:16 Ярослава Магучих повторила личный рекорд
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