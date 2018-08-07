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Украинка с рекордом выиграла серебро ЧЕ по легкой атлетике

Украинка с рекордом выиграла серебро ЧЕ по легкой атлетике (3 новости)

«23-летняя cпортсменка установила национальный рекорд»

Алина Цвилий выиграла серебряную медаль по спортивной ходьбе.

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Sport.ua Sport.ua  ·  07.08.18, 14:15 23-летняя cпортсменка установила национальный рекорд
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.08.18, 15:38 Украинка Алина Цвилий получила серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в ходьбе на 50 км и побила национальный рекорд
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