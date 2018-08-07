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Украинка выиграла забег, а потом помогла финишировать сопернице, которая упала

Украинка выиграла забег, а потом помогла финишировать сопернице, которая упала (4 новости и 1 видео)

«Украинка в статусе чемпионки Европы проявила настоящее благородство в Берлине»

Украинская спортсменка, чемпионка в беге на 800 метров Наталья Прищепа в квалификации чемпионата мира в Берлине помогла своей сопернице подняться. Об этом сообщает Xsport.

Прищепа успешно финишировала первой и прошла в полуфинал соревнований. Но потом под аплодисменты она вернулась помочь своей сопернице - бельгийке Рене Эйкенс. Она пыталась прорваться в тройку, но упала.

Эйкенс начала плакать прямо на дорожке и украинка помогла ей подняться и завершить забег. 

Чемпионат мира. Южная Корея – Германия. Онлайн трансляция
Чемпионат мира. Южная Корея – Германия. Онлайн трансляция

Сегодня 23-летний украинец Марьян Закальницкий выиграл первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  07.08.18, 12:54 Украинка в статусе чемпионки Европы проявила настоящее благородство в Берлине
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.08.18, 13:47 Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа выиграла забег, после которого помогла встать сопернице, которая упала
Гордон Гордон  ·  07.08.18, 16:28 7 августа на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который в эти дни проходит в Глазго и Берлине, украинская бегунья Наталья Прищепа выиграла квалификационный забег на 800 метров.…
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