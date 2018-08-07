Украинка выиграла забег, а потом помогла финишировать сопернице, которая упала (4 новости и 1 видео) «Украинка в статусе чемпионки Европы проявила настоящее благородство в Берлине»

Украинская спортсменка, чемпионка в беге на 800 метров Наталья Прищепа в квалификации чемпионата мира в Берлине помогла своей сопернице подняться. Об этом сообщает Xsport.

Прищепа успешно финишировала первой и прошла в полуфинал соревнований. Но потом под аплодисменты она вернулась помочь своей сопернице - бельгийке Рене Эйкенс. Она пыталась прорваться в тройку, но упала.

Эйкенс начала плакать прямо на дорожке и украинка помогла ей подняться и завершить забег.

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