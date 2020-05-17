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Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". ФОТОрепортаж

Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". ФОТОрепортаж (5 новостей)

«Участники зимовочного отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский вернулись в Украину»

После 13 месяцев работы в Антарктиде на станции "Академик Вернадский" команда исследователей вернулась в Украину. Участники 24-й украинской антарктической экспедиции 17 мая прилетели в аэропорт Борисполь эвакуационным рейсом из Лиссабона. Полярники стартовали со станции "Академик Вернадский" 24 апреля, сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

В Украину вместе с зимовщиками, которые провели в Антарктиде год и месяц, вернулись участники сезонного отряда, они работали на станции три месяца. Из-за задержки 25-й антарктической украинской экспедиции в пути пересменка длилась два месяца.

"Мы волновались, что из-за суровых карантинных ограничений по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. В то время как ряд других стран был вынужден оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции", отметил р...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 13:29 Участники зимовочного отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский" вернулись в Украину.
Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 14:49 Участники зимнего отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции вернулись в Киев после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". Об этом сообщается на сайте Министерства образования…
Газета День Газета День  ·  17.05.20, 18:04 Полярники 24-й Украинской антарктической экспедиции вернулись в Украину после почти 13 месяцев работы на станции “Академик Вернадский”. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования. "Участники зимовального…
Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 20:56 Участники зимнего отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции вернулись в Киев после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". Об этом сообщается на сайте Министерства образования…
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