Украинская биатлонистка Ольга Абрамова пропустит сезон 2020/21

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова, ранее выступавшая за Россию, не поможет сборной Украины в следующем сезоне. Причиной такого решения стал декретный отпуск.
О таком решении 32-летней украинки сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью XSport.
После рождения ребенка Ольга планирует вернуться в биатлон и продолжать готовиться к Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине.
В 2012 году Ольга Абрамова приняла решение изменить российское гражданство на украинское, чтобы выступать за сборную Украины. Абрамова замужем pf биатлонистом Тимофеем Лапшиным, который выступает за Южную Корею, но также когда-то был в российской сборной.
Ранее сообщалось, что другая украинская биатлонистка Яна Бондарь приняла решение завершить карьеру. Спортсменка решила завязать с профессиональным спортом после неудачного выступления на чемпионате Украины по летнему биатлону.
Что известно об Ольге Абрамовой
Что такое милдронат?
Это метаболическое средство, нормализующее энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. С 1 января 2016 года находится в действующем списке запрещенных в спорте веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA).