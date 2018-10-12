Украинская церковь может получить Томос уже в ноябре, если выполнит "домашнюю работу" - спикер УПЦ КП (3 новости и 1 видео) «Для создания церкви должен состояться объединительный собор»

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) рассчитывает, что томос для Украины на Синоде будет представлено во второй половине ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грамадське.

Отвечая на вопрос относительно сроков предоставления томоса Зоря заявил, что ближайшей датой может стать следующее заседание Синода Константинопольского патриархата, который произойдет во второй половине ноября.

"Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы это произошло как можно быстрее", - заявил Зоря.

Также он рассказал, что сейчас в Украине переходят к следующему этапу, когда нужно собрать собор для объединения украинских церквей.

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"До сих пор не было возможности собрать собор, потому что представители УПЦ Московского патриархата не могли принять в нем участие: им нужно было заверения", - сообщил архиепископ.

Кроме того, Заря рассказал, что на должность председателя Единой поместной церкви УПЦ КП будет поддерживать кандидатуру патриарха Филарета, ведь с него было снято анафему.

"Но будет возможность выдвинуть и другие кандидатуры, хотя пока что других кандидатур не называлось, кто бы мог составить альтернативу", - рассказал архиепископ.

"После голосования, выборов, этот предстоятель должен получить от Константинопольского патриархата томос - как физический документ, как грамоту. И этот этап мы завершим", - добавил Заря.