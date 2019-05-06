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Общество
Гордон Гордон · · Обновлено в 17:21
· Область · Днепропетровская область
Украинская киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 интернет-ресурсы. ФОТОрепортаж

Украинская киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 интернет-ресурсы. ФОТОрепортаж (5 новостей)

«В частности, сайт Kinogo, который является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети интернет»

К администрированию и продвижению пиратских сайтов причастны двое братьев из Днепропетровской области, один из которых работает в региональном управлении Государственной фискальной службы, сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.Сотрудники Департамента киберполиции закрыли четыре пиратских онлайн-кинотеатра, проинформировала 6 мая пресс-служба ведомства.

В частности, прекращена работа таких ресурсов, как "kinogo.co.ua", "uafilm.top", "ukrfilm.top" и "kino-hd.top". В департаменте сообщили, что за рекламу на этих сайтах их творцы ежемесячно получали по несколько тысяч долларов.

"Ежедневно эти сайты насчитывали более 100 тыс. просмотров, а "kinogo.co.ua" является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети интернет", сказано в релизе правоохранителей.

Отмечается, что работу онлайн-кинотеатров организовали двое братьев из Днепропетровской области, один из которых работает в ГФС.

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"Сейчас по месту жительства злоумышленников и в одном из региональных управлений Государственной фискальной службы Украины проведены обыски. Работу всех четырех пиратских ресурсов прекращено", добавили в ведомстве.

8 апреля в киберполиции сообщили, что с начала 2019 года в Украине закрыли 100 пиратских онлайн-кинотеатров, которые работали во Львовской и Закарпатской областях и в Киеве. В тот день ведомство заявило о старте всеукраинской операции "Пираты", целью которой является противодействие преступлениям в сфере авторских прав.

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Обновлено в 17:21 В частности, сайт Kinogo, который является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети интернет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинская киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 интернет-ресурсы. ФОТОрепортаж»
Фото Киберполиция закрыла пиратский онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 аналогичных ресурса
Фото Киберполиция закрыла четыре пиратских онлайн-кинотеатра. Один из их создателей - действующий сотрудник Госфискальной службы Украины
Фото Киберполиция закрыла четыре популярных пиратских онлайн-кинотеатра
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Униан Униан  ·  06.05.19, 17:21 В частности, сайт Kinogo, который является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах сети интернет.
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