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Украинская теннисистка обыграла чемпионку Ролан Гаррос

Украинская теннисистка обыграла чемпионку Ролан Гаррос (4 новости)

«Спортсменка впервые победила соперницу из топ-50 мирового рейтинга»

Снегирь, после выигранного первого сета в 38 ракетки мира — 6:3, смогла справиться с волнением и выстоять против опытной соперницы, и завершить дело во втором сете. Дело в том, что в этом сете 17-летняя киевлянка вела — 5:1, однако француженка сыграла два матч-бола и перевела партию на тай-брейк. В результате 7:6 (6) в актив украински.

За титул на кортах в Дубае Снигур завтра будет противостоять 121 ракетке мира Анне Богдан из Румынии.

Примечательно, что в этом году француженка победила в парном турнире “Ролан Гаррос” и парных соревнованиях Итогового турнира WTA.

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Справка: Младенович два года назад занимала 10 место в рейтинге WTA. В этом году она стала главным действующим лицом в победе финала Кубка Федерации. Франция одержала победу над Австралией — 3:1. Все три очка принесла своей сборной именно Младенович, которая обыграла Айла Томлянович и первую ракетку мира Эшли Барти, а затем вместе с Каролин Гарсией справилась с Барти и Самантой Стосур в парной игре.

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Телеграф Телеграф  ·  13.12.19, 15:56 Дарья Снигур смогла обыграть опытную оппонентку и вышла в финал турнира в Дубаи.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.19, 16:14 Украинка Дарья Снигур одержала победу в полуфинале 100-тысячнике ITF, который проходит в Дубае. 17-летняя теннисистка обыграла француженку Кристину Младенович и вышла в финал турнира. Дубай, полуфинал…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  13.12.19, 16:17 Спортсменка впервые победила соперницу из топ-50 мирового рейтинга.
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