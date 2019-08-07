Украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Торонто (4 новости) «Украинки победили своих соперниц в Канаде»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые в карьере пробилась в третий круг на турнире серии Премьер 5. Это случилось на турнире Rogers Cup в Торонто.

В матче второго круга 19-летняя украинка обыграла Викторию Азаренко из Беларуси - 7:5, 7:5

Украинка по ходу первого сета лидировала 5:1, но не воспользовалась 5 сетболами. При счете 5:5 она наконец-то сумела защитить свою подачу, а в следующем гейме на подаче соперницы Ястремская получила шестой сетбол, который и реализовала.

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Во втором сете Даяна уступала с брейком 3:5, но вырвала концовку матча, взяв 4 гейма подряд.

В третьем круге Ястремская сразится против американки Софии Кенин, которая выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.