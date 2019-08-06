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Украинская звезда баскетбола попал в тренерский штаб клуба НБА

Украинская звезда баскетбола попал в тренерский штаб клуба НБА (3 новости)

«Ранее известный баскетболист работал в Кливленде»

Бывший украинский игрок НБА будет ассистировать Тэйлору Дженкинсу

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Телеграф Телеграф  ·  06.08.19, 10:27 Ранее известный баскетболист работал в Кливленде.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.08.19, 10:50 Клуб НБА "Мемфис" объявил состав нового штаба под руководством Тейлора Дженкинса. Украинский специалист Виталий Потапенко вошел в тренерский штаб нового наставника "Мемфиса", сообщает пресс-служба клуба.Кроме…
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Украинская звезда баскетбола попал в тренерский штаб клуба НБА

Украинская звезда баскетбола попал в тренерский штаб клуба НБА
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