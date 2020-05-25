Украинские банки снижают ставки по депозитам

В течении прошедших двух недель в украинских банках ставки по депозитам снизились. Заметнее опустилась доходность по гривневым вкладам. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net. Снизили ставки банки КредиАгриколь, Универсал, Индустриал, Пивденный, ПУМБ, Приватбанк, ПроКредит, Райффайзен Аваль. Гривневые вклады существеннее опустили средние депозитные ставки. Синхронно снизилась доходность для сроков свыше полугода и свыше года (на 0,22 п.п. до 10,63% и до 10,29% годовых соответственно). Депозиты на период от 3 месяцев до полугода подешевели на 0,20 п.п. и предлагают 10,49% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,18 п.п. и составляет 8,78% годовых. Вклады сроком до месяца не претерпели изменений и предоставляют 8,8% годовых. А доходность бессрочных сбережений выросла на&nb...

Обновлено в 11:22 Найбільше знизилися ставки на гривневі вклади на терміни понад пів року і понад рік

Обновлено в 12:15 В течение последних двух недель в Украине снизились ставки по депозитам. Особенно снизилась доходность по гривневым вкладам. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net. Так, согласно данным на 23.05.2020, свои ставки снизили КредитАгрикольБанк, Универсал Банк, Индустриалбанк, Пивденный, ПУМБ, Приват, ПроКредитБанк, Райффайзен Банк Аваль. Средние ставки по депозитам в гривне: Гривневые вклады существенно опустили средние депозитные ставки, что привело к снижению доходности для сроков свыше полугода и свыше года (на 0,22 п.п. до 10,63% и до 10,29% годовых соответственно). Депозиты на период от 3 месяцев до полугода подешевели на 0,20 п.п. и предлагают 10,49% годовых. Средняя ставка для периодов от месяца до трех упала на 0,18 п.п. и составляет 8,78% годовых. Вклады сроком до месяца не претерпели изменений и предоставляют 8,8% годовых. А доходность бессрочных сбережений выросла на 0,24 п.п. до 6,72% годовых. Ср...