Украинская группа "TIK" на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Новий рік". По сюжету продюсер Олег Збаращук говорит фронтмену группы Виктору Бронюку, что пришло время менять солиста. В ролике показывают кастинг нового лидера группы. Продюсер ободряет кандидатуру блондинки в декольтированном платье. Это участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко. (Збаращук в реальной жизни является ее мужем). "Подожди, а при чем здесь твоя жена Яна?" — возмутился Бронюк. На это продюсер ответил, что она в первую очередь артистка. В финале оказалось, что все происходящее приснилось Бронюку.