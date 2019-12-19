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Украинские хитмейкеры "Бамбинтон" впервые за долгое время выпустили новый клип

Украинские хитмейкеры "Бамбинтон" впервые за долгое время выпустили новый клип (3 новости и 1 видео)

«Группа Бамбинтон выпустила новый клип Танцуй-танцуй, которая попадет в грядущий студийный альбом»

Украинская группа "TIK" на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Новий рік". По сюжету продюсер Олег Збаращук говорит фронтмену группы Виктору Бронюку, что пришло время менять солиста. В ролике показывают кастинг нового лидера группы. Продюсер ободряет кандидатуру блондинки в декольтированном платье. Это участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко. (Збаращук в реальной жизни является ее мужем). "Подожди, а при чем здесь твоя жена Яна?" — возмутился Бронюк. На это продюсер ответил, что она в первую очередь артистка. В финале оказалось, что все происходящее приснилось Бронюку.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинские хитмейкеры "Бамбинтон" впервые за долгое время выпустили новый клип»
Фото "Новий рік". Вышел клип группы ТІК с участием звезды "Дизель Шоу" Глущенко. Видео
Фото Украинские хитмейкеры "Бамбинтон" впервые за долгое время выпустили новый клип
Фото Группа ТІК выпустила новогодний клип со звездой "Дизель Шоу": видео/Накануне Нового года музыканты порадовали фанов веселым клипом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  19.12.19, 11:41 Группа "Бамбинтон" выпустила новый клип "Танцуй-танцуй", которая попадет в грядущий студийный альбом.
Апостроф Апостроф  ·  19.12.19, 14:04 Украинская группа TIK презентовала клип на свой новый трек "Новий рік". Главной героиней праздничного видео стала актриса юмористической программы "Дизель Шоу" Яна Глущенко.
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