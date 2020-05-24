Украинские Карпаты засыпает снегом

На одной из самых высоких гор украинских Карпат Поп Иван снова выпал снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. По данным поста, температура воздуха на горе составляет 2° С, из-за метели существенно ограничена видимость. Популярная среди туристов гора Поп Иван достигает 2028 м в высоту. Это третья по высоте гора в Украине после Говерлы и Бребенескула. Поп Иван расположен на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В тоже время в Донецкой области возле села Яцковка (Краснолиманский район) выпал сильный град. Фото: Facebook / Алекандр Белименко Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода Кроме того, 25 мая в большинстве областей ожидаются дожди. Небольшое потепление произойдет 27 мая, а "настоящее тепло придет" придет между 1 и 7 июня. Как ранее сообщал Фокус: Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида счита...