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Украинские предприятия за I квартал получили в 5 раз большие убытки, чем в 2019 году

Украинские предприятия за I квартал получили в 5 раз большие убытки, чем в 2019 году (3 новости)

«За первый квартал доля убыточных предприятий возросла до 40,8%»

Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка. За первый квартал прошлого года предприятия показали 111,1 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 199,9 млрд грн, что на 31,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года, однако допущено убытков на сумму 204,8 млрд грн, что на 395,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Государственная служба статистики Украины (www.ukrstat.gov.ru)

Доля убыточных предприятий за январь-март 2020 года составила 40,8% (за январь-март 2019 года - 27,2%).

Как сообщало РБК-Украина, в январе-апреле 2020 года прибыль украинских банков составила 25,208 млрд грн, что на 39,2% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн).

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Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 19:11 За январь-март 2020-го года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд ущерба (за январь-март 2019-го 111,1 млрд прибыли). В общем убытков допущены на сумму…
Униан Униан  ·  25.05.20, 19:12 За первый квартал доля убыточных предприятий возросла до 40,8%.
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