Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника – МИД

В рамках реформы государственного концерна «Укроборонпром» принято решение позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию военного назначения и двойного использования собственного производства, без государственного посредника, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. «Долгое время единственным субъектом, который имел право спецэкспортера, был концерн „Укроборонпром“, а именно семь его дочерних предприятий: „Укрспецэкспорт“, „Прогресс“, „Спецтехноэкспорт“, „Укроборонсервис“, „Промоборонэкспорт“, „Таско-экспорт“, „Укринмаш“. Сейчас в рамках реформы принято решение отказаться от этой монополии и позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию (подчеркиваю) собственного производства», — сказал Божок в интервью агентству «Интерфакс-Украина. По его сло...