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Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника – МИД

Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника – МИД (4 новости)

«Предприятия могут вывозить продукцию без участия госконцерна Укроборонпром»

В рамках реформы государственного концерна «Укроборонпром» принято решение позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию военного назначения и двойного использования собственного производства, без государственного посредника, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. «Долгое время единственным субъектом, который имел право спецэкспортера, был концерн „Укроборонпром“, а именно семь его дочерних предприятий: „Укрспецэкспорт“, „Прогресс“, „Спецтехноэкспорт“, „Укроборонсервис“, „Промоборонэкспорт“, „Таско-экспорт“, „Укринмаш“. Сейчас в рамках реформы принято решение отказаться от этой монополии и позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию (подчеркиваю) собственного производства», — сказал Божок в интервью агентству «Интерфакс-Украина. По его сло...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 13:20 В рамках реформы государственного концерна "Укроборонпром" принято решение позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию военного назначения и двойного использования собственного…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 13:47 В рамках реформы государственного концерна "Укроборонпром" принято решение позволить украинским производителям самим экспортировать продукцию военного назначения и двойного использования собственного…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.05.20, 14:22 Предприятия могут вывозить продукцию без участия госконцерна "Укроборонпром".
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