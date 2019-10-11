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Общество
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Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не держали деньги в руках (видео)

Украинские звезды гадают, кто такой Захар Беркут, и давно не держали деньги в руках (видео) (3 новости)

«В Івано-Франківську розпочалися Дні українського кіно. Містяни матимуть змогу переглянути такі стрічки, як Захар Беркут, З України до Голлівуду, Будинок…»

Эта осень будет богата важными украинскими премьерами. Одна из них выходит прямо на этой неделе – это экранизация повести Ивана Франко "Захар Беркут". Картину создавали украинские кинематографисты вместе со специалистами из Голливуда. Из Америки выписали и главную звезду для исторического экшена. О ком речь и какие еще фильмы выходят в украинский прокат, рассказываем в киноафише недели.

Захар Беркут Режиссер: Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн

В ролях: Роберт Патрик, Андрей Исаенко, Цегмид Церенболд, Томми Фленаган, Олег Волощенко, Поппи Дрейтон, Аян Отепберген, Алекс МакНиколл, Виктор Жданов, Ержан Нуримбет, Элисон Дуди, Алина Коваленко, Дуалет Абдигапаров, Роки Майерс, Олег Стефан, Нуркен Туматаев, Оливер Тревена, Марина Кошкина, Марат Абдуллаев, Станислав Лозовский, Данияр Ахметов, Виктория Клешенко-Пилипчук, Михаил Корженивский, Андрей Сторожик, Юрий Ерко, Михаил Черняков, Алина Довбуш, Евгений Лебедин

За экранизацию повести Ивана Франко взялась большая команда из Украины, США, Великобритании, Монголии и Казахстана. В режиссерское кресло сел снявший "Киборгов" Ахтем Сеитаблаев, а помогал ему молодой, но опытный голливудский коллега Джон Винн. А на роль карпатского старейшины позвали известного по второму "Терминатору" Роберта Патрика. "Захар Беркут" следует за сюжетом своего первоисточника. 1241 год, украинская земля страдает от навалы орды монголов. Братья Беркуты вместе со своим отцом Захаром решают дать бой захватчикам, несмотря на то, что орде помогает местный боярин Тугар Волк. Исторический экшен считают одной из самых ожидаемых украинских премьер осени.

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Двойник Режиссер: Энг Ли

В ролях: Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Бенедикт Вонг, Дуглас Ходж, Ральф Браун, Теодора Вулли, Линда Эмонд, Кенни Шерд, Тим Коннолли

Праздник на улице фанатов Уилла Смита – в прокат выходит фильм, где актер сыграл две роли. Причем его герои разного возраста. В боевике Смиту досталась роль профессионального киллера Генри Брогена, который решает завязать с опасной карьерой. Но неожиданной на его пути возникает соперник, знающий наперед каждый его шаг. Когда Генри встречается с ним лицом к лицу, оказывается, что соперник – это он сам, только неожиданно молодой. Кто стоит за этой встречей и чего она будет стоить обоим?

Джекси Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур

В ролях: Адам Дивайн, Роуз Бирн, Майкл Пенья, Александра Шипп, Джастин Хартли, Шарлин Йи, Ванда Сайкс, Рон Фанчес, Марчелла Браджио, Септембер Д’Анджело

Почти каждый из нас уже не мыслит своей жизни без смартфона. Это устройство давно стало чем-то вроде отдельной части тела. А что если смартфон вдруг начнет диктовать, как тебе жить? Именно в такой ситуации оказывается главный герой комедии Фил. Он покупает смартфон с принципиально новой моделью виртуального помощника. Разработчики дали ей женский голос и имя Джекси. Вот только умеет она куда больше, чем гуглить ответы на вопросы, ставить музыку и заполнять календарь своего владельца. Джекси начинает делать выбор за Фила, рубить правду вслух в самый неподходящий момент и провоцировать его принимать решения, которые она считает нужными. А также издеваться и угрожать. А в какой-то момент еще и агрессивно ревновать к девушке, с которой сама же Фила и познакомила.

После свадьбы Режиссер: Барт Фрейндлих

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.10.19, 14:28 В Івано-Франківську розпочалися Дні українського кіно. Містяни матимуть змогу переглянути такі стрічки, як Захар Беркут, З України до Голлівуду, Будинок Слово, Генделик, Східняк, Фокстер і Макс та Гуцулка…
РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.19, 17:22 9 октября в столичном кинотеатре "Киевская Русь" состоялась премьера украинского фильма "Захар Беркут". Эта лента - самый масштабный исторический экшен времен независимой Украины, снятый по мотивам одноименной…
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