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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 22:45
· Россия · Черное море · Военнослужащие · Море
Украинских моряков будут освобождать через Международный трибунал

Украинских моряков будут освобождать через Международный трибунал (23 новости)

«Украина требует освободить моряков немедленно»

Украина просит Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) применить меры к России и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, которые были незаконно захвачены Россией в Черном море 25 ноября 2018 года. Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

Как объяснили в Министерстве иностранных дел, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), военно-морские судна и персонал на их борту обладают абсолютным иммунитетом. Это означает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и отправлять под суд. То есть захват Россией украинских кораблей и моряков в Черном море грубо нарушает UNCLOS.

1 апреля Украина известила Россию, что начинает процесс арбитража.

С учетом неотложности ситуации Украина также обратилась в ITLOS с просьбой немедленно назначить временные меры: освободить корабли и военнослужащих из плена. В России украинских моряков держат в тюрьмах по обвинению в нарушении законов об охране границы. Им грозит до шести лет в российсх исправительно-трудовых лагерях.

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"Запрос о назначении временного средства судебной защиты направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет нанесен продолжающимся задержанием и судебным преследованием военнослужащих", - говорят в МИД.

Аналогичную процедуру в 2013 году запускали Нидерланды после того, как Россия захватила судно и моряков Арктик Санрайз. Однако российские власти отказались выполнять обязательное для сторон требование ITLOS отпустить экипаж.

Следующим шагом в производстве станет рассмотрение дела ITLOS по иску Украины. В министерстве рассчитывают, что слушания будут запланированы на ближайшие несколько недель, и решение будет принято вскоре после этого.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

Морякам вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговор, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

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ФОТО К НОВОСТИ: «Украинских моряков будут освобождать через Международный трибунал»
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Фото Украина обратилась в Международный трибунал, чтобы заставить РФ освободить украинских моряков - Порошенко
Фото Украинских моряков будут освобождать через Международный трибунал
Фото Украина обратилась к Международному трибуналу по морскому праву за незаконное удержание Россией моряков и судов
Фото Украина обратилась в Международный трибунал, чтобы заставить Россию освободить моряков, – Порошенко
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