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Украинских моряков освободили из плена африканских пиратов

Украинских моряков освободили из плена африканских пиратов (5 новостей)

«В ближайшее время они будут возвращены на родину»

Два месяца пробыли в плену пиратов украинские моряки с контейнеровоза MSC TALIA F. 24 мая их наконец освободили.

Об освобождении украинских моряков из плена пиратов сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттер.

"Украинские консулы, Посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", – написал Кулеба.

Министр не уточнил, каким именно способом были освобождены украинские моряки из плена.

Как украинские моряки попали в плен пиратов

22 марта пираты в Гвинейском заливе напали на контейнеровоз MSC TALIA F. Произошло это утром, когда судно было на подходе к столице Габона Либревилю. Нападавшим удалось взять в плен семь человек, среди них капитана и его помощника. Еще десяти морякам удалось скрыться в трюмах корабля. Все они оказались украинцами.

После этого пираты начали громить оборудование на корабле, в том числе обстреливая трюмы, где укрылись моряки. Впоследствии они покинули судно.

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УНН УНН  ·  24.05.20, 16:00 Семь украинских моряков, членов экипажа судна MSC TALIA F, которых захватили в марте в Гвинейском заливе, освободили из плена. Об этом сообщил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба на личной странице в Twitter,…
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.20, 16:34 Семь украинских моряков, которые являются членами экипажа португальского судна MSC TALIA F и которые были в марте нынешнего года захвачены пиратами в Гвинейском заливе, освободили из плена. Об этом на…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.05.20, 16:56 В ближайшее время они будут возвращены на родину.
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