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Украинских туристов со скандалом сняли с рейса Киев - Анталия

Украинских туристов со скандалом сняли с рейса Киев - Анталия (3 новости)

«Супруги отказались надевать маски в самолете»

У Києві двох пасажирів зі скандалом зняли з літака через відмову вдягти захисні маски, розповіла у Facebook Леся Войтицька, яка стала свідком інциденту.

За її словами, конфлікт стався 20 вересня на рейсі Київ – Анталія. Подружжя відмовилося дотримуватися масочного режиму в літаку, через що їх зняли з рейсу.

"Через півгодини прикордонники вивели їх під аплодисменти пасажирів із літака. Ще півгодини в багажному відділенні копирсалися, щоб знайти їхні валізи", – зазначила Войтицька.

У підсумку рейс Київ – Анталія було затримано на годину, додала вона. 

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3372 осіб, зафіксовано 52 летальних випадки, 1788 пацієнтів одужали.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Украинских туристов со скандалом сняли с рейса Киев - Анталия»
Фото Украинских туристов со скандалом сняли с рейса Киев - Анталия
Фото Українське подружжя зі скандалом зняли з рейсу Київ – Анталія
Фото Украинцев со скандалом сняли с рейса в Турцию
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  24.09.20, 10:27 Супруги отказались надевать маски в самолете.
Телеграф Телеграф  ·  24.09.20, 12:42 Отказ надеть защитную маску в самолете обернулся испорченным отпуском для семейной пары украинцев.
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