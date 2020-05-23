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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:18
Украинским производителям могут разрешить экспорт медицинских масок: У Зеленского назвали условие

Украинским производителям могут разрешить экспорт медицинских масок: У Зеленского назвали условие (8 новостей)

«Украинские производители медицинских масок и средств индивидуальной защиты смогут экспортировать их в другие страны»

Украинским производителям могут позволить экпортировать маски и другие медицинские средства, которые невозможно продать в Украине. В то же время будут определенные условия, которые нужно выполнить.

Президент Владимир Зеленский 23 мая на традиционном совещании относительно борьбы с коронавирусом поддержал это предложение. В совещании приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как украинские производители смогут экспортировать маски за границу

  • Правительство в ближайшее время наработает необходимые решения о предоставлении разрешения украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию за границу.

  • Это произойдет только при условии, если ее будет невозможно продать в Украине, но продукция будет отвечать требованиям других государств.

    • В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что больницы, врачи и аптеки должны быть обеспечены масками, дезинфекторами и всем необходимым оборудованием. Также президент сказал, что недоволен темпами закупок.

    Закупки длятся слишком долго. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней, – подчеркнул Зеленский.

    Какие еще важные вопросы обсуждали на совещании у Зеленского

  • Глава государства подчеркнул, что украинская система здравоохранения должна быть готова ко второй волне пандемии коронавируса.

  • Он призвал Минздрав ускорить закупки защитных средств и медицинского оборудования для медиков, работающих с больными COVID-19.

  • В то же время глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Украину самолетом доставили более 100 тысяч респираторов. Также, по его словам, налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого. А со следующей недели будут заключаться контракты относительно будущих закупок.

    • Обратите внимание! По состоянию на 23 мая в Украине зарегистрировали 20 580 случаев заражения коронавирусом. 605 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. А 6 929 человек уже выздоровели. С начала года на территории страны коронавирус обнаружили у 4 000 медработников.

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    ФОТО К НОВОСТИ: «Украинским производителям могут разрешить экспорт медицинских масок: У Зеленского назвали условие»
    Фото Украина разрешит экспорт масок: у Зеленского назвали условие
    Фото Правительство разрешит экспорт масок украинского производства
    Фото Украинским производителям могут разрешить экспорт медицинских масок: У Зеленского назвали условие
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    Канал 112 Канал 112  ·  23.05.20, 18:10 "Затронули вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она отвечает требованиям…
    Новый Регион Новый Регион  ·  23.05.20, 18:34 На очередном совещании, которое состоялось 23 мая, с участием президента Украины Владимира Зеленского поднялся достаточно важный вопрос — возможность экспортировать медицинские маски и средства индивидуальной…
    Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.05.20, 19:18 Президент поручил Кабмину рассмотреть вопрос экспорта масок и средств, которые не сооответствуют украинским стандартам.
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