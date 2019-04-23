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Украинский арбитр будет работать на чемпионате мира

Украинский арбитр будет работать на чемпионате мира (3 новости)

«Защук будет работать на турнире в Китае»

Украинский арбитр Сергей Защук будет работать на матчах чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

ФИБА включила его в список рефери, которые будут работать на этих соревнованиях. Финальный турнир ЧМ-2019 будет проходить с 31 августа по 5 сентября в восьми городах Китая.

Сборная Украины не смогла преодолеть квалификационный барьер и не будет выступать в Китае.

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Сергей Защук также работать на матчах Финала четырех Лиги чемпионов ФИБА, которые состоятся 3-5 мая в бельгийском Антверпене.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.04.19, 12:51 Украинский арбитр Сергей Защук будет работать на матчах чемпионата мира по баскетболу 2019 года в Китае. ФИБА включила его в список рефери, которые будут работать на этих соревнованиях. Финальный турнир…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  23.04.19, 13:02 Защук будет работать на турнире в Китае
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