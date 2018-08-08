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Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в российский клуб

Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в российский клуб (6 новостей)

«Минувший сезон центровой провел в НБА»

Украинский баскетболист Джоэль Боломбой, который выступал в НБА, перешел в московский ЦСКА и получит российское гражданство

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в российский клуб»
Фото "Предоставился шанс": известный украинский баскетболист решил принять гражданство РФ
Фото Украинский баскетболист Боломбой перешел в московский ЦСКА и взял российское гражданство
Фото Украинский баскетболист близок к получению российского гражданства
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 16:01 Украинский баскетболист Джоэль Боломбой, который выступал в НБА, решил сменить украинское гражданство на российское. Кроме того, он перебрался в российский клуб ЦСКА. Стоит отметить, что Джоэль Боломбой…
Обозреватель Обозреватель  ·  08.08.18, 16:17 Минувший сезон центровой провел в НБА
Униан Униан  ·  08.08.18, 16:42 Боломбоя не раз хотели видеть в сборной Украины, но он каждый раз отказывал тренерскому штабу.
ТСН ТСН  ·  08.08.18, 16:46 Недавно он стал игроком московского ЦСКА.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.08.18, 17:00 Баскетболист уже стал игроком российского ЦСКА.
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