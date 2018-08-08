Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в российский клуб

Телеканал 24 · 08.08.18, 16:01

Украинский баскетболист Джоэль Боломбой, который выступал в НБА, решил сменить украинское гражданство на российское. Кроме того, он перебрался в российский клуб ЦСКА. Стоит отметить, что Джоэль Боломбой…