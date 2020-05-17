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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 19:08
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Украинский баскетболист впал в кому после несчастного случая

Украинский баскетболист впал в кому после несчастного случая (14 новостей)

«Спортсмену сделали срочную операцию»

Известный украинский баскетболист Сергей Мясоедов впал в кому. Баскетболист получил тяжелую травму в результате падения с велосипеда.

Как информирует сайт ФБУ, Сергей получил тяжелый ушиб в результате несчастного случая. По предварительной информации, это произошло утром 16 мая после падения с велосипеда.

Мясоедов почти сразу обратился за помощью врачей в Запорожье.

"Жалоба была на сильную боль в ключице. Однако, там же в больнице Сергей потерял сознание и впал в кому, врачи диагностировали внутричерепную гематому головы", – говорится в сообщении.

Как сообщает ФБУ, Сергей был прооперирован. Баскетболист находится в тяжелом состоянии.

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томограмма, на счастье, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое... Все зависит от ближайших дней.

Что касается условий и медицинского сопровождения Сергея, все на высоком уровне, мы привлекли руководство города, которое помогает в этом. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузку", - заявил президент запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.

Что известно о Мясоедове? Баскетболист по прозвищу "Комар". Многократный участник и победитель "слэм-данк" конкурсов самого высокого уровня, участвовал в Матче Звезд Суперлиги. В Высшей баскетбольной лиге Украины 25-летний форвард выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".

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Обновлено в 18:51 Спортсмену сделали срочную операцию

Обновлено в 19:08 "Ситуация очень тяжелая. Ему была сделана компьютерная томография. К счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое. Все зависит от ближайших дней. Условия медицинского сопровождения Сергея на высоком уровне, мы подключили руководство города, которое помогает. Большие надежды на молодой организм Сергея. Нужно выдержать", - рассказал о состоянии спортсмена президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Елькинсон.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский баскетболист впал в кому после несчастного случая»
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Terrikon Terrikon  ·  17.05.20, 15:45 Известный данкер Сергей Мясоедов находится в коме
Апостроф Апостроф  ·  17.05.20, 15:46 Звездный защитник БК "Запорожье" Сергей Мясоедов находится в критическом состоянии после падения с велосипеда.
Униан Униан  ·  17.05.20, 15:47 Сергей Мясоедов упал с велосипеда, после чего впал в кому в больнице.
Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 16:01 Сергей Мясоедов неудачно упал с велосипеда.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  17.05.20, 16:02 Защитник «Запорожья» Мясоедов получил тяжелую травму после падения с велосипеда
ТСН ТСН  ·  17.05.20, 16:15 Он упал с велосипеда.
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Facenews Facenews  ·  17.05.20, 16:22 Звездный защитник БК "Запорожье" Сергей Мясоедов находится в критическом состоянии после падения с велосипеда. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины – передает FaceNews.ua.Травму…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  17.05.20, 17:45 Украинский баскетболист Сергей Мясоедов, который известен по участию в Матче Звезд Суперлиги, впал в кому после тяжелой травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украина.Читайте нас в…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.05.20, 18:00 Сергей Мясоедов борется за свою жизнь.
РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 18:15 Сергей Мясоедов впал в кому после того как 16 мая неудачно упал с велосипеда. В Запорожье 25-летний украинский баскетболист, данкер и участник Матча звезд Суперлиги обратился в больницу из-за сильной…
Обозреватель Обозреватель  ·  17.05.20, 18:51 Спортсмену сделали срочную операцию
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.05.20, 19:08 Известный украинский баскетболист, данкер и участник Матча звезд Суперлиги Сергей Мясоедов впал в кому. Об этом информирует сайт Федерации баскетбола Украины. Сообщается, что утром 16 мая 25-летний спортсмен…
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