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Украинский биатлонист получил награду юношеского олимпийского фестиваля

Украинский биатлонист получил награду юношеского олимпийского фестиваля (5 новостей)

«Украинский биатлонист Степан Кинаш выиграл бронзу Европейского юношеского олимпийского фестиваля»

В Сараево в рамках зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля прошла мужская индивидуальная гонка по биатлону Блестяще выступил наш биатлонист Степан Кинаш, сообщает "Сегодня". После третьей стрельбы он вырвался в лидеры гонки, имея к тому моменту лишь единичку в графе промахов. На последнем рубеже Степан не позволил себе ошибиться и завоевал бронзовую медаль. Выше Кинаша в финишном протоколе оказались два немца, Ханс Келльнер и Беньямин Эрик Менц. При аналогичной стрельбе с одним промахом Ханс опередил более чем на минуту своего коллегу по команде и на полторы минуты – Степана Кинаша. Результаты индивидуальной гонки: 1. Ханс Келльнер (Германия) – 42.47,3 (0+0+1+0)2. Беньямин Эрик Менц (Германия) – +1.11,8 (1+0+0+0)3. Степан Кинаш (Украина) - +1.29,0 (0+1+0+0)...27. Арсен Бочок (Украина) – +6.06,6 (1+2+0+2)42. Сергей Кришталь (Украина) – +7.46,1 (1+1+0+3)63. Максим Заровный (Украина) - +10.51,1 (4+2+3+3) Фото: Facebook

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский биатлонист получил награду юношеского олимпийского фестиваля»
Фото Украинский биатлонист завоевал бронзу на Европейском юношеском олимпийском фестивале
Фото Украинец выиграл "бронзу" на Олимпийском фестивале
Фото ЕЮОФ-2019. Украинский биатлонист Кинаш завоевал "бронзу" в индивидуальной гонке
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.02.19, 13:21 Кинаш на четырех рубежах допустил один промах, но по ходу дистанции проиграл двум немцам Гансу Кельнеру и Беньямину Эрику Менцу, которые также с одним промахом оказались выше в финишном протоколе.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.02.19, 14:35 Биатлонист Степан Кинаш получил первую награду для Украины на XIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в городе Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина). В индивидуальной…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.02.19, 14:45 Украинский биатлонист Степан Кинаш выиграл бронзу Европейского юношеского олимпийского фестиваля
Телеграф Телеграф  ·  13.02.19, 16:49 17-летний биатлонист Степан Кинаш принес Украине бронзовую медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля
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