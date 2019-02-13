Украинский биатлонист получил награду юношеского олимпийского фестиваля

В Сараево в рамках зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля прошла мужская индивидуальная гонка по биатлону Блестяще выступил наш биатлонист Степан Кинаш, сообщает "Сегодня". После третьей стрельбы он вырвался в лидеры гонки, имея к тому моменту лишь единичку в графе промахов. На последнем рубеже Степан не позволил себе ошибиться и завоевал бронзовую медаль. Выше Кинаша в финишном протоколе оказались два немца, Ханс Келльнер и Беньямин Эрик Менц. При аналогичной стрельбе с одним промахом Ханс опередил более чем на минуту своего коллегу по команде и на полторы минуты – Степана Кинаша. Результаты индивидуальной гонки: 1. Ханс Келльнер (Германия) – 42.47,3 (0+0+1+0)2. Беньямин Эрик Менц (Германия) – +1.11,8 (1+0+0+0)3. Степан Кинаш (Украина) - +1.29,0 (0+1+0+0)...27. Арсен Бочок (Украина) – +6.06,6 (1+2+0+2)42. Сергей Кришталь (Украина) – +7.46,1 (1+1+0+3)63. Максим Заровный (Украина) - +10.51,1 (4+2+3+3) Фото: Facebook