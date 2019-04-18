  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Украинский бизнес создал парадокс: он получил кредитный рейтинг выше, чем государство, - эксперт
Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 ·
Украинский бизнес создал парадокс: он получил кредитный рейтинг выше, чем государство, - эксперт

Украинский бизнес создал парадокс: он получил кредитный рейтинг выше, чем государство, - эксперт (4 новости)

«Кредитные рейтинги, присваиваемые крупнейшими мировыми агентствами отдельным компаниям, как правило, не превышают рейтинг страны, в которой они ведут бизнес»

Кредитные рейтинги, присваиваемые крупнейшими мировыми агентствами отдельным компаниям, как правило, не превышают рейтинг страны, в которой они ведут бизнес. Если компании присваивают кредитный рейтинг выше, чем у страны, это высокая оценка инвесторов, и скорее, исключение из общего правила, заявил председатель биржевого совета фондовой биржи "Украинская биржа" Артемий Ершов в комментарии 112.ua для статьи "Почему инвесторы доверяют отдельным компаниям больше, чем Украине в целом".

Вместе с тем Украина стала одной из немногих стран, в которой можно наблюдать парадокс: присвоение отдельным компаниям рейтингов выше, чем стране в целом. 

Это явление пока не носит массовый характер, но имеет место. В качестве примера можно привести повышение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) украинской горно-металлургической группы "Метинвест" (Metinvest BV) в национальной и иностранной валюте и рейтинга ее еврооблигаций с "B" до "B+" (на две ступени выше, чем рейтинг страны). Еще ранее у "Укрэксимбанка" рейтинг также был на 1 пункт выше, чем рейтинг Украины, говорится в материале.

"Переоценить роль рейтингов сложно. Они нужны для того, чтобы инвесторы, которые работают на рынках капитала, имели простой и четкий индикатор надежности (доверия) тех долговых инструментов, которые использует компания. Это в определенном смысле как знак качества. Они дают уверенность инвесторам в том, что чем выше кредитный рейтинг тех инструментов, которые предлагаются эмитентами, тем ниже риски инвестора при инвестировании в такие инструменты", - говорит Ершов.

Вдова Евгения Евстигнеева внезапно умерла
Вдова Евгения Евстигнеева внезапно умерла

Ранее, по словам Ершова, рейтинги международных агентств присваивались евробондам таких компаний, как ДТЭК, "Метинвест", крупных банков, которые выходили на рынок внешних заимствований ("Укрэксимбанк", "Ощадбанк").

"Международные агентства, как правило, рейтингуют компании, которые работают на международных рынках, и именно там привлекают капитал. В частности, с помощью таких инструментов, как выпуск евробондов, либо привлечение синдицированных кредитов иностранных банков, размещение привилегированных акций на международных рынках капитала", - сказал председатель биржевого совета "Украинская биржа".

По словам Ершова, как правило, рейтинг компании выше, чем у страны, в которой она находится и ведет бизнес, не присваивается. 

"Это связано с убеждением, что, как бы хорошо компания ни работала внутри страны, все равно те риски, которые применимы к стране, применимы и к компании", - говорит эксперт. 

По его словам, если компании присваивается рейтинг выше, чем у страны, то это крайне высокая оценка. 

"Технически это означает, что инструмент заимствования, используемый компанией, вызывает большее доверие у инвесторов. При присвоении рейтинга оцениваются и финансовое состоянии компании, и процессы, которые в ней происходят, в частности связанные с управлением рисками", - сказал Артемий Ершов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  18.04.19, 16:31 Кредитные рейтинги, присваиваемые крупнейшими мировыми агентствами отдельным компаниям, как правило, не превышают рейтинг страны, в которой они ведут бизнес.
Голос.UA Голос.UA  ·  18.04.19, 16:48 Кредитные рейтинги, присваиваемые крупнейшими мировыми агентствами отдельным компаниям, как правило, не превышают рейтинг страны, в которой они ведут бизнес. Если компании присваивают кредитный рейтинг…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  18.04.19, 17:01 Кредитные рейтинги, присваиваемые крупнейшими мировыми агентствами отдельным компаниям, как правило, не превышают рейтинг страны, в которой они ведут бизнес. Если компании присваивают кредитный рейтинг…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Украинский бизнес создал парадокс: он получил кредитный рейтинг выше, чем государство, - эксперт

Украинский бизнес создал парадокс: он получил кредитный рейтинг выше, чем…
Россия вводит спецразрешения на продажу Украине нефти и угля

Россия вводит спецразрешения на продажу Украине нефти и угля
Минфин обжалует решение суда по &quot;ПриватБанку&quot;

Минфин обжалует решение суда по "ПриватБанку"
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

Нацбанк незначительно укрепил курс гривны
Почем будет газ: &quot;Нафтогаз&quot; просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить цены для населения

Почем будет газ: "Нафтогаз" просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить…
Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ

Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ
Курс доллара порадовал украинцев

Курс доллара порадовал украинцев
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Колесников наградил школьников Донбасса поездкой в Диснейленд

Борис Колесников наградил школьников Донбасса поездкой в Диснейленд
Национализацию ПриватБанка признали незаконной: в США встали на сторону НБУ

Национализацию ПриватБанка признали незаконной: в США встали на сторону НБУ
ЦИК перенесла время теледебатов на &quot;Общественном&quot;

ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"
«Копейка» протаранила скутериста в Мелитополе

«Копейка» протаранила скутериста в Мелитополе
Мошенники продали на 7 млн ​​грн несуществующих автомобилей

Мошенники продали на 7 млн ​​грн несуществующих автомобилей
В “ПриватБанке” рассказали, как будут работать после решения суда об отмене национализации

В “ПриватБанке” рассказали, как будут работать после решения суда об…
DCH Steel входящая в групу Ярославского дала старт масштабной модернизации рудника «Сухая Балка»

DCH Steel входящая в групу Ярославского дала старт масштабной модернизации…
Минздрав: Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе &quot;скорой&quot; и истории трансформации здравоохранения

Минздрав: Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе "скорой" и истории трансформации…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.