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Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе (4 новости)

«Японец выдержал все 12 раундов против украинского боксера»

Денис Беринчик в субботу, 20 апреля, проводит защиту титула в бою против японца Нихито Аракавы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе»
Фото Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса
Фото Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
Фото Беринчик - Аракава. Видео боя
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  20.04.19, 23:50 Бой украинского боксера Дениса Беринчика против японца Нихито Арахавы продолжался 12 раундов и завершился со счетом 120:107, 118:109 и 120:107 – все судьи отдали предпочтение украинцу.20 апреля…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  21.04.19, 00:28 Японец выдержал все 12 раундов против украинского боксера.
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Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
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