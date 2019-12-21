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Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone

Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone (3 новости)

«Авторитетный американский журнал Rolling Stone внес украинский фильм Племя в 50 лучших фильмов уходящего десятилетия»

Украинский фильм Племя режиссера Мирослава Слабошпицкого оказался в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone, говорится на сайте издания.

Племя заняло 48-ую строчку престижного рейтинга, обойдя Однажды в Голливуде и Черную пантеру.

Кинокритики назвали украинскую картину "самым инновационным использованием сенсорных деприваций десятилетия".

Авторы характеризуют Племя, как "безрадостную драму". А сам фильм превращается в "увлекательное кинематографическое упражнение" из-за игры неслышащего непрофессионального актера, который общается жестами. При этом в картине нет субтитров и озвучивания.

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Отметим, что Племя – дебютная работа Слабошпицкого, премьера которой прошла в 2014 году на кинофестивале в Каннах.

Сюжет таков: молодой парень приезжает в интернат для глухих. Там он влюбляется и становится членом криминальной группировки. Лента снята без единого слова – герои общаются на языке жестов на украинском языке.

В копилке Племени – более 40 наград различных кинофестивалей, включая три премии Каннского кинофестиваля.

Добавим, что лидером Топ-50 от Rolling Stone стала американская драма Лунный свет режиссера Барри Дженкинсона.

Ранее сообщалось, что американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал, какие фильмы впечатлили его больше всего в 2019 году.

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УНН УНН  ·  21.12.19, 09:04 Авторитетный американский журнал Rolling Stone внес украинский фильм "Племя" в 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.Так, украинская кинолента режиссера Мирослава Слабошпицкого разместилась на 48-й…
MIGnews MIGnews  ·  21.12.19, 09:41 Авторитетный американский журнал Rolling Stone внес украинский фильм "Племя" в 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
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