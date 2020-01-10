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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 19:32
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Украинский фильм "Посторонний" получил престижную награду на фестивале в США

Украинский фильм "Посторонний" получил престижную награду на фестивале в США (9 новостей и 1 видео)

«В целом, у ленты на счету уже восемь наград»

В Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинская кинокартина "Посторонний" победила в номинации "Лучший оригинальный сценарий". Об этом пишет Госкино. 

В Госкино отметили, это не первая награда "Постороннего" за сценарий. Такой приз вручали на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Колумбии. В целом фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии. 

Режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский, в украинском кинопрокате фильм ожидают в 2020 году.

По сценарию, команда синхронного плавания исчезла под водой в бассейне во время выступления. Позже пациентка водолечебницы пропала во время приема хвойно-жемчужной ванны. Связь между этими делами, а также какое отношение к ним имеет кукла с живыми волосами, придется расследовать инспектору Глуховской. В ее карьере еще не было ни одного нераскрытого дела. Она не только раскроет дело, но и выяснит, кто она на самом деле. 

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Главные роли в фильме исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Лента создана в "Кинокомпании Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

https://youtu.be/AhmXrmCVTWo

https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/photos/a.1551256335106749/2583321538566885/?type=3&theater

"Вести.ua" писали, что короткометражная анимационная лента Никиты Лыськова "Любовь", созданная при поддержке Госкино, получила главный приз анимационного конкурса кинофестиваля PÖFF Shorts в Таллинне (Эстония).

Ранее "Вести" сообщали, что главой Госкино может стать режисер сериала "Слуга народа". 

Обновлено в 19:02 Сценарий "Постороннего" признало лучшим жюри международного кинофестиваля фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival.

Обновлено в 19:32 «Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий: первая была получена в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе. В целом фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии», — отметили в Госкино.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинский фильм "Посторонний" получил престижную награду на фестивале в США»
Фото Украинская лента "Посторонний" победила на Международном кинофестивале фильмов ужасов
Фото Украинский фильм "Посторонний" получил престижную награду на кинофестивале в США
Фото Сценарий украинского фильма "Посторонний" признали лучшим на фестивале фильмов ужасов в США
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.01.20, 15:56 Это уже вторая награда за сценарий киноленты
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.01.20, 16:40 Украинский фильм "Сторонній" (Stranger) получил первую в этом году награду – в Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival он победил в номинации лучший…
Канал 112 Канал 112  ·  10.01.20, 16:47 В Лос-Анджелесе на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" победил в номинации лучший оригинальный сценарий. Режиссером…
Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 17:18 В украинский прокат фильм выйдет в 2020 году.
Фокус Фокус  ·  10.01.20, 17:24 В Лос-Анджелесе (США) на международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинский эзотерический детектив "Посторонний" признали победителем в номинации лучший оригинальный…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  10.01.20, 18:49 В целом, у ленты на счету уже восемь наград.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 19:02 Сценарий "Постороннего" признало лучшим жюри международного кинофестиваля фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival.
Газета День Газета День  ·  10.01.20, 19:32 В Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival кинокартина «Посторонний» победила в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Об этом сообщает Госкино. «Это…
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