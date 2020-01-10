Украинский фильм "Посторонний" получил престижную награду на фестивале в США (9 новостей и 1 видео) «В целом, у ленты на счету уже восемь наград»

В Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинская кинокартина "Посторонний" победила в номинации "Лучший оригинальный сценарий". Об этом пишет Госкино.

В Госкино отметили, это не первая награда "Постороннего" за сценарий. Такой приз вручали на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Колумбии. В целом фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии.

Режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский, в украинском кинопрокате фильм ожидают в 2020 году.

По сценарию, команда синхронного плавания исчезла под водой в бассейне во время выступления. Позже пациентка водолечебницы пропала во время приема хвойно-жемчужной ванны. Связь между этими делами, а также какое отношение к ним имеет кукла с живыми волосами, придется расследовать инспектору Глуховской. В ее карьере еще не было ни одного нераскрытого дела. Она не только раскроет дело, но и выяснит, кто она на самом деле.

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Главные роли в фильме исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Лента создана в "Кинокомпании Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

https://youtu.be/AhmXrmCVTWo

https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/photos/a.1551256335106749/2583321538566885/?type=3&theater

"Вести.ua" писали, что короткометражная анимационная лента Никиты Лыськова "Любовь", созданная при поддержке Госкино, получила главный приз анимационного конкурса кинофестиваля PÖFF Shorts в Таллинне (Эстония).

Ранее "Вести" сообщали, что главой Госкино может стать режисер сериала "Слуга народа".

Обновлено в 19:02 Сценарий "Постороннего" признало лучшим жюри международного кинофестиваля фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival.

Обновлено в 19:32 «Это уже вторая награда "Постороннего" за сценарий: первая была получена в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе. В целом фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии», — отметили в Госкино.