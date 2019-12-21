Дебютный фильм режиссера Мирослава Слабошпицкого, который стал прорывом национального кинематографа, занял 48 позицию среди самых успешных лент десятилетия по версии Rolling Stone. Это история языком жестов о драматической истории детей с недостатками слуха. Картина вышла в мае 2014 года.
Американское издание Rolling Stone опубликовало рейтинг лучших фильмов, вышедших в прокат в течение последних десяти лет. Среди голливудских лент оказалась картина украинского сценариста "Племя", которая по праву признана самым титулованным отечественным фильмом.
Фильм оказался на 48 позиции, обойдя научно-фантастическую "Черную пантеру" и драматическую работу Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Бредом Питтом в главных ролях. Лента "Племя" уже получала почетное звание "Прорыв года" 2014 от Rolling Stone и смогла собрать многочисленные награды на Каннском кинофестивале и премии Еврооскар.
Безрадостная драма, выполненная глухонемым непрофессиональным актером, общается с помощью языка жестов, превращает сценарий "Повелителя мух" в увлекательную кинематографическую упражнение, – прокомментировали представители Rolling Stone.
За 2 часа фильма зрители не услышат ни слова. На экране только язык жестов и ни какого дубляжа или субтитров. Картина рассказывает драматическую историю интерната для подростков с недостатками слуха. Здесь царят свои законы и чтобы выжить в жестоком мире, нужно стать одним из "племени". В фильме есть и любовь, и интриги, и нескрываемая жестокость и насилие.
Племя: смотрите трейлер
Первые позиции рейтинга издания Rolling Stone
1. Лунный свет: смотрите трейлер
2. Социальная сеть: смотрите трейлер
3. Корпорация "Святые моторы": смотрите трейлер
4. Юность: смотрите трейлер
5. Ловушка: смотрите трейлер