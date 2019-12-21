Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone (3 новости и 1 видео) «Украинский фильм Племя режиссера Мирослава Слабошпицкого оказался в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone, передает FaceNews.ua.Племя…»

Дебютный фильм режиссера Мирослава Слабошпицкого, который стал прорывом национального кинематографа, занял 48 позицию среди самых успешных лент десятилетия по версии Rolling Stone. Это история языком жестов о драматической истории детей с недостатками слуха. Картина вышла в мае 2014 года.

Американское издание Rolling Stone опубликовало рейтинг лучших фильмов, вышедших в прокат в течение последних десяти лет. Среди голливудских лент оказалась картина украинского сценариста "Племя", которая по праву признана самым титулованным отечественным фильмом.

Фильм оказался на 48 позиции, обойдя научно-фантастическую "Черную пантеру" и драматическую работу Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Бредом Питтом в главных ролях. Лента "Племя" уже получала почетное звание "Прорыв года" 2014 от Rolling Stone и смогла собрать многочисленные награды на Каннском кинофестивале и премии Еврооскар.

Безрадостная драма, выполненная глухонемым непрофессиональным актером, общается с помощью языка жестов, превращает сценарий "Повелителя мух" в увлекательную кинематографическую упражнение, – прокомментировали представители Rolling Stone.

Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone

За 2 часа фильма зрители не услышат ни слова. На экране только язык жестов и ни какого дубляжа или субтитров. Картина рассказывает драматическую историю интерната для подростков с недостатками слуха. Здесь царят свои законы и чтобы выжить в жестоком мире, нужно стать одним из "племени". В фильме есть и любовь, и интриги, и нескрываемая жестокость и насилие.

Племя: смотрите трейлер

Первые позиции рейтинга издания Rolling Stone

1. Лунный свет: смотрите трейлер

2. Социальная сеть: смотрите трейлер

3. Корпорация "Святые моторы": смотрите трейлер

4. Юность: смотрите трейлер

5. Ловушка: смотрите трейлер