  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Украинский гимнаст Чепурной получил четвертое "золото" на юношеской Олимпиаде
Мир
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:42
· Олимпийские игры · Золото
Украинский гимнаст Чепурной получил четвертое &quot;золото&quot; на юношеской Олимпиаде

Украинский гимнаст Чепурной получил четвертое "золото" на юношеской Олимпиаде (5 новостей)

«Украинец Назар Чепурной стал чемпионом III летних Юношеских Олимпийских Игр-2018 в Буэнос-Айресе в командных соревнованиях по мультидисциплін гимнастики»

Украинец Назар Чепурной выиграл золото юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в соревнованиях по гимнастике.

15-летний украинский спортсмен в составе "Команды Симоны Байлз" стал победителем соревнований по мультидисциплинам гимнастики.

В упражнениях на коне Чепурной занял 11-е место (12.400), на кольцах 18-м (12.266), на ковре он показал 5-й результат (13.566), на перекладине 14-й (12.400), а в опорном прыжке украинец стал 19-м (13.000).

Лучший результат Чепурной продемонстрировал на параллельных брусьях, набрав 13.833 очка и став третьим.

В составе сборной Германии на Олимпийские игры – все игроки из местного…
В составе сборной Германии на Олимпийские игры – все игроки из местного…

Для сборной Украины это золото уже четвертое на юношеской Олимпиаде.

Обновлено в 11:02 15-летний украинский спортсмен в составе "Команды Симоны Байлз" стал победителем соревнований по мультидисциплинам гимнастики.

Обновлено в 12:42 Украинец Назар Чепурной стал чемпионом III летних Юношеских Олимпийских Игр-2018 в Буэнос-Айресе в командных соревнованиях по мультидисциплін гимнастики.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.18, 10:11 Гимнаст Назар Чепурной принес Украине четвертую золотую медаль на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает НОК Украины в Twitter.Чепурной стал чемпионом ЮОИ-2018 в командных…
Газета День Газета День  ·  11.10.18, 10:41 Гимнаст Назар Чепурной принес Украине четвертую золотую медаль на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе (Аргентина). Назар Чепурной стал чемпіоом ЮОИ-2018 в командных соревнованиях по мультидисциплинам…
Facenews Facenews  ·  11.10.18, 10:42 Назар Чепурной стал чемпионом ЮОИ-2018 в командных соревнованиях по мультидисциплинам гимнастики. Об этом сообщает НОК Украины в Twitter."Украинский гимнаст завоевал золотую медаль Буэнос-Айреса-2018…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  11.10.18, 12:42 Украинец Назар Чепурной стал чемпионом III летних Юношеских Олимпийских Игр-2018 в Буэнос-Айресе в командных соревнованиях по мультидисциплін гимнастики.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
При старте ракеты &quot;Союз МС-10&quot; произошла авария спустя несколько минут после запуска

При старте ракеты "Союз МС-10" произошла авария спустя несколько минут…
Ракета &quot;Союз&quot; с экипажем на борту попала в аварию во время запуска

Ракета "Союз" с экипажем на борту попала в аварию во…
Украинский гимнаст Чепурной получил четвертое &amp;quot;золото&amp;quot; на юношеской Олимпиаде

Украинский гимнаст Чепурной получил четвертое "золото" на юношеской Олимпиаде
Великобритания инициирует внесение &quot;Новичка&quot; в Конвенцию о запрещении химоружия

Великобритания инициирует внесение "Новичка" в Конвенцию о запрещении химоружия
В России после допроса задержаны футболисты Кокорин и Мамаев

В России после допроса задержаны футболисты Кокорин и Мамаев
СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки в феврале

СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки в феврале
Будапешт вызвал &quot;на ковер&quot; посла Украины из-за венгерского списка &quot;Миротворца&quot;

Будапешт вызвал "на ковер" посла Украины из-за венгерского списка "Миротворца"
Ураган &quot;Майкл&quot; усилился: во Флориде объявили чрезвычайное положение

Ураган "Майкл" усилился: во Флориде объявили чрезвычайное положение
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии снова рухнул мост (ВИДЕО)

В Италии снова рухнул мост (ВИДЕО)
Похожа на Киркорова. Ани Лорак рассмешила пользователей Сети новым образом

Похожа на Киркорова. Ани Лорак рассмешила пользователей Сети новым образом
Лучшие книги о трогательной дружбе человека и животных

Лучшие книги о трогательной дружбе человека и животных
ЮНЕСКО начала мониторинг в Крыму. За чем будут следить международные наблюдатели

ЮНЕСКО начала мониторинг в Крыму. За чем будут следить международные…
Сиярто: Украина лишает венгерское меньшинство его права на двойное гражданство

Сиярто: Украина лишает венгерское меньшинство его права на двойное гражданство
Крупнейшая греческая авиакомпания приостановила полеты в Украину

Крупнейшая греческая авиакомпания приостановила полеты в Украину
В Украине стало больше денег в обращении

В Украине стало больше денег в обращении
С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ

С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.