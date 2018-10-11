Украинский гимнаст Чепурной получил четвертое &quot;золото&quot; на юношеской Олимпиаде

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Украинский гимнаст Чепурной получил четвертое "золото" на юношеской Олимпиаде (5 новостей) «Украинец Назар Чепурной стал чемпионом III летних Юношеских Олимпийских Игр-2018 в Буэнос-Айресе в командных соревнованиях по мультидисциплін гимнастики»

Украинец Назар Чепурной выиграл золото юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в соревнованиях по гимнастике.

15-летний украинский спортсмен в составе "Команды Симоны Байлз" стал победителем соревнований по мультидисциплинам гимнастики.

В упражнениях на коне Чепурной занял 11-е место (12.400), на кольцах 18-м (12.266), на ковре он показал 5-й результат (13.566), на перекладине 14-й (12.400), а в опорном прыжке украинец стал 19-м (13.000).

Лучший результат Чепурной продемонстрировал на параллельных брусьях, набрав 13.833 очка и став третьим.

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Для сборной Украины это золото уже четвертое на юношеской Олимпиаде.

Обновлено в 11:02 15-летний украинский спортсмен в составе "Команды Симоны Байлз" стал победителем соревнований по мультидисциплинам гимнастики.

Обновлено в 12:42 Украинец Назар Чепурной стал чемпионом III летних Юношеских Олимпийских Игр-2018 в Буэнос-Айресе в командных соревнованиях по мультидисциплін гимнастики.